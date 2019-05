Marcos Peña le respondió a Cornejo: "A un presidente no se lo somete a una interna"

Noticias Relacionadas Diputados y referentes políticos repudiaron el ataque a Héctor Olivares

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, le respondió al gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, y a otros dirigentes que piden que se lleven a cabo una PASO entre Mauricio Macri y otro candidato de Cambiemos al remarcar que "a un presidente no se lo somete a una interna". "Hay un consenso de revalorizar Cambiemos y redoblar este espacio político. El liderazgo de Macri es incuestionable. El camino natural es que sea candidato sin internas", precisó Peña en declaraciones al canal Todo Noticias.

Cornejo había indicado el miércoles 15 de mayo que "Cambiemos requiere una reformulación y tal vez Mauricio Macri no sea candidato", al tiempo que no descartó que el mandatario nacional sea sometido a una interna para ver luego si es el candidato presidencial electo para ir a las generales en octubre. "Muchos radicales ratifican el liderazgo de Macri. Cornejo dijo que el plan A es Macri presidente, igual que muchos radicales", señaló Peña.

Alfredo Cornejo: "No hay que descartar que Macri no sea candidato"

El gobernador mendocino y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, había dicho el martes que "no hay que descartar" que el presidente "no sea candidato" y abogó por definir la fórmula en las primarias tras evaluar que Cambiemos "quedó chico y hay que reformularlo hacia una coalición más amplia". Además, dirigiéndose a Marcos Peña, dijo "hay que buscar un jefe de Gabinete que tenga el poder suficiente" para encarar las reformas necesarias.

"No hay que descartar que Macri no sea candidato, creo que tenemos que estar abierto a todas las posibilidades", lanzó el referente radical, quien también consideró que "una PASO que puede ser Macri compitiendo contra otra figura es una opción, que podría ser un plan A" y, para aclarar la postura mayoritaria de la UCR de cara a la Convención Nacional del 27 de mayo, señaló: "No nos vamos de Cambiemos pero sí creemos que requiere una reformulación".

"Cambiemos solo no puede lograr los objetivos, se necesita un poder político mayor al que ha logrado construir Macri. Ese poder político mayor requiere de ampliar a figuras representativas de la política argentina en un programa similar al que dio origen al 2015 pero corrigiendo las cosas que se hicieron mal", evaluó. Al respecto, sostuvo que "Cambiemos quedó chico" y reiteró que peronistas como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti, Sergio Massa o Roberto Lavagna "podrían contribuir a esa ampliación, quizá con otro nombre, no Cambiemos".

D.S.