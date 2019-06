Pichetto estrenó look PRO sin saco ni corbata: campera y lentes de sol

La imagen del precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, es uno de los puntos que más le importan a los asesores del PRO. Como ya lo adelantó PERFIL, varios funcionarios de Cambiemos ven por demás "acartonado" al rionegrino. Casualidad a no, este jueves 20 de junio el jefe de Gobierno porteño, Horarcio Rodríguez Larreta compartió en sus redes una recorrida con su compañero de fórmula Diego Santilli y el senador peronista, al que se lo vio muy descontracturado en su look de feriado.

"Pichetto es un nombre de ambo y corbata, y eso no agrada. No va en sintonía ni tiene nada que ver con el look de Mauricio (Macri), que obedece al pie de la letra el estilo menos formal, sin corbata y más suelto, que le sugiere Juliana (Awada)", había confesado a este medio un funcionario del ala dura del PRO.

Esta mañana recorrimos la estación Belgrano C del #ViaductoMitre con @MiguelPichetto y @diegosantilli. Una obra que hicimos realidad gracias al trabajo en equipo con el Gobierno nacional y que ya transforma la manera de moverse de miles de vecinos. pic.twitter.com/lUFyezUXYc — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 20, 2019

Aquellos consejos habrían llegado a la flamante incorporación de Cambiemos. Atrás quedaron la corbata, el saco y el ambo: por el contrario, Pichetto estrenó campera impermeable, jean y lentes de sol. Todo un millennial maduro. "Esta mañana recorrimos la estación Belgrano C del Viaducto Mitre con Miguel Ángel Pichetto y Diego Santilli. Una obra que hicimos realidad gracias al trabajo en equipo con el Gobierno nacional y que ya transforma la manera de moverse de miles de vecinos", expresó Larreta en su cuenta de Twiiter con las fotos de esta mañana.

Según puedo adelantar esa especie de "manual de imagen" al que accedió este medio, otro de los desafíos que deberá enfrentar el senador peronista para convertirse en un candidato PRO es el uso de las redes sociales y del teléfono celular, ya que Pichetto no es muy afín: de hecho, no usa WhatsApp.

Si bien desde el año pasado desembarcó en Twitter, tendrá que ampliar el espectro y poner un poco más la carne al asador en Instagram. "Lo que muestra es una idea totalmente incompatible con la que le han bajado a todos lo ministros y candidatos de hacer videos selfies, o el uso de Instagram como red social primordial. Estamos todos migrando de Twitter a Instagram, todo en modo selfie personal, que no se vean los Community Managers, con textos cortos y eso no tiene nada que ver con él", explican.

DR CP