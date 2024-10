Milei adelantó que la salida del cepo está "más cerca" y volvió a cuestionar a Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei aseguró este martes, en el día de su cumpleaños número 54, que “la apertura del cepo está más cerca de lo que imaginan”. Además, volvió a criticar a la expresidenta Cristina Kirchner, con quien mantuvo fuertes cruces vía redes sociales esta semana. Qué dijo sobre su imagen, el diputado Miguel Pichetto y la inflación.

"Si me pones plata, abro hoy y no me importa nada", expuso sobre la decisión de quitar el cepo a la compra de dólares. Ante la pregunta sobre cuál sería el valor para levantarlo, indicó: “No quiero ser imprudente, pero prefiero que ese número lo conteste Santiago Bausilli", en referencia al presidente del Banco Central.

“Nosotros estamos trabajando como si no fuéramos a conseguir esa plata. Para abrir el cepo sin dólares, lo que necesitas es que desaparezca el exceso de oferta de pesos", explicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"¿Qué era lo que hacía el gobierno de Cristina? Emitía dinero y generaba presiones inflacionarias. Como esas presiones se traducían en un deterioro del sector externo, se producían perdidas de reservas. ¿Y cómo respondían? Establecían restricciones, una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio”, agregó.

Respecto a la inflación, una de las banderas más enarboladas por su gestión debido al retroceso que presentó desde diciembre, sostuvo que el número es "del 1% mensual y 13% anual".

Sobre la expresidenta, reveló los motivos por los que se está peleando públicamente, al advertir que ese contrapunto en redes sociales le sirve para "explicar que es una ignorante que no sabe de economía". También dijo que el cruce con CFK le es útil para exponer sobre los "logros enormes" de su gestión.

Milei habló de su cumpleaños

"Hoy hicimos un pequeño brindis y después seguí trabajando", detalló sobre su cumpleaños, que comenzó esta mañana con un homenaje de los Granaderos a Caballo en Casa Rosada.

El FMI prevé una inflación de 45% en 2025, por encima de la proyección de Javier Milei y Luis Caputo

Y agregó, en diálogo con el canal de streaming Neura: "Recibí al embajador de China que trajo una carta de Xi Jinping saludándome por mi cumpleaños".

Milei y la caída de su imagen

Por otra parte, el mandatario se diferenció de los políticos que "piensan en términos de votos e imagen" al restarle importancia a esas categorías. La referencia obedece a distintas encuestas que mostraban una caída de la positiva sobre su figura, en 10 meses de gobierno.

“Yo no miro la imagen, la imagen la tengo para consumirla. Quiero tomar las decisiones que creo que son las correctas, eso no lo entienden”, indicó.

Javier Milei

Además, volvió a criticar al jefe del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, a quien acusó de hablar "mirando las valoraciones de las encuestas".

"Pichetto mira las encuestas, mira la valoración de las universidades y te dice ´¿Cómo vas a hacer esto? Tenés que permitir todo´. Si permitís todo el riesgo país pasa a 3.000, entras en déficit fiscal... es mejor hacer lo que corresponde", sostuvo.

El recorte al presupuesto universitario: qué dijo Milei

El jefe de Estado consideró que el Gobierno "ganó la batalla de las universidades", porque "el 85% de la gente quiere auditarlas".

Foto de la última marcha universitaria

La "batalla", en los términos de Milei, se generó cuando decidió vetar la ley de financiamiento universitario con apoyo de partidos aliados en la Cámara de Diputados. El hecho generó que miles de personas se manifestaran en las afueras del palacio legislativo, en lo que fue la segunda marcha de ese tipo en 2024.

"Cuando arrancó el tema de las universidades, el 90% estaba a favor y el 10 por ciento a favor nuestro. Hoy estamos 50 a favor de las universidades y 40 a favor nuestro. La batalla de las universidades la dimos y la ganamos, el 85% de la gente quiere auditarlas, que es lo que planteamos", completó.

Milei y las legislativas del 2025: "Vamos a arrasar"

En otro pasaje de la entrevista con Alejandro Fantino, sostuvo que La Libertad Avanza (LLA) va a "arrasar" en las elecciones legislativas del año próximo.

"Vamos a arrasar en el 2025. Tenemos una intención de voto del 45 por ciento después de haber hecho el mayor ajuste de la historia de la humanidad", sostuvo Milei, planteando un escenario para las elecciones de 2025 "con los salarios subiendo, las jubilaciones subiendo y el empleo subiendo".

Con información de agencias

Gi