Milei y Xi Jinping se reunirán por primera vez en la cumbre del G20

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este sábado que el presidente Javier Milei mantendrá un encuentro bilateral con su par chino, Xi Jinping. Será en el marco de la cumbre del G20 que se realizará en Brasil.

De esta manera, la Casa Rosada despejó las dudas que se abrieron sobre el encuentro entre ambos mandatarios, luego del triunfo de Donald Trump, en Estados Unidos, y el vínculo de cercanía que mantiene con Milei.

El líder de la República Popular de China se suma así a la lista de jefes de Estado nacional de primera línea que se verán las caras con Milei en las próximas horas como Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

La reunión con su par galo será este domingo 17 de noviembre. Se trata del segundo encuentro entre los mandatarios, luego de que Macron recibiera a Milei el 26 de julio pasado en el Palacio Elíseo, en el marco de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Este sábado también mantendrán una cena en la Quinta de Olivos.

Manuel Adorni confirmó una reunión bilateral entre Javier Milei y Xi Jinping

Tras su paso por el G20 en Brasil, entre el lunes y martes de esta semana, Milei recibirá a Meloni. Se reunieron en tres ocasiones en lo que va de la gestión.

El primero fue en febrero en Roma, y luego Meloni invitó al Presidente argentino a participar de la reunión del G7. El último acercamiento se produjo en septiembre en Nueva York, en el marco del viaje que ambos hicieron para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

El encuentro de Milei con Xi y las críticas previas

Los líderes de las principales potencias económicas del mundo se darán cita en la cumbre del G20, que se realizará el lunes y el martes en Rio de Janeiro. En ese marco se dará el encuentro entre el libertario y Xi, el 19 de noviembre.

Milei dijo durante la campaña electoral que quería poner fin a las relaciones comerciales con China, segundo mayor socio comercial de Argentina después de Brasil. "Nosotros no hacemos pactos con comunistas", afirmó en diversas oportunidades.

Sin embargo, luego de su llegada a la Casa Rosada, agradeció "las felicitaciones y los buenos deseos" que recibió de Xi, adoptando un tono más conciliador hacia Pekín.

Recientemente, Milei definió al gigante asiático como "un socio muy interesante". "Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", señaló a fines de septiembre en el programa de televisión de la diva argentina Susana Giménez.

