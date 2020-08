Nicolás Trotta: "El 18 de agosto volverían las clases presenciales en Catamarca y Santiago del Estero"

En el inicio de una nueva etapa del aislamiento social y preventivo, Nicolás Trotta adelantó que tanto la provincia de Catamarca como Santiago del Estero podrían "volver las clases presenciales en los últimos años de primero y secundario" el próximo 18 de agosto, en caso de que se mantenga "la situación epidemiológica". En ese sentido, explicó que el regreso a las aulas será con un sistema "dual".

El ministro de Educación explicó que "hoy en Santiago del Estero y Catamarca empiezan a trabajar los docentes de los últimos años de primario y secundario" y señaló que "si se mantiene la situación epidemiológica, el 18 de agosto podrían volver las clases en los últimos años de primero y secundario".

En diálogo con El Destape Radio, el titular de la cartera informó que "en San Juan la semana que viene comienzan en una parte del territorio las clases presenciales". En ese sentido, explicó que el sistema educativo tendrá una "sistema de clases dual, algunos días en la escuela y otros en el hogar", para prevenir los contagios por coronavirus y destacó que "todos cumplen el distanciamiento social con la división de las aulas. Nadie pudo construir aulas porque deberían duplicarse".

En ese marco, Trotta explicó el mecanismo para el retorno: "Una semana va al aula el grupo A y la otra el grupo B y cuando están en la casa no están de vacaciones sino que siguen el plan de trabajo". Además destacó que "en un aula donde había 30 estudiantes hoy tienen que ir 15 o 10 con 1,5 metros de distancia" y focalizó que "los protocolos están agregados a la paritaria nacional docente que fue firmada con los cinco sindicatos a nivel nacional. Eso incluye los protocolos de seguridad y las condiciones de trabajo".

Vuelta a clases: aprobaron los protocolos federales para el regreso a las aulas

Pese al avance en las provincias, Trotta aclaró que "no hay fecha para el retorno en el AMBA y no va a haberla hasta que haya una baja sustantiva en la circulación del virus". "Cada regreso que hacemos, es un regreso cuidado y con la voluntad de no volver atrás", insistió.

Respecto a la medida de fuerza convocada por el gremio docente porteño UTE, el ministro informó que se comunicó "con los funcionarios de Ciudad. No se han cumplido los pagos de lo acordado. Sabemos la situación que atraviesan las Provincias y hay que buscar generar el diálogo".

"La explicación que da la Ciudad es la situación fiscal. Nosotros como Estado nacional nosotros proponemos que la instancia paritaria sea la instancia para resolver las situaciones paritarias", concluyó.

