Nilda Garré disparó contra Sergio Berni: "Siempre provoca episodios de rispidez"

La ex ministra de Defensa y actual directora del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa (CEEPADE) Nilda Garré analizó la figura del titular de Seguridad bonaerense Sergio Berni y sus últimas apariciones mediáticas. "Berni no tiene razón, en ninguna de las intervenciones públicas que ha tenido últimamente", introdujo la funcionaria.

Son públicas las diferencias entre Berni y, principalmente, la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic. En las últimas semanas, la tensión verbal está a la orden del día pero en esta semana el choque fue cara a cara entre el funcionario bonaerense y las fuerzas de seguridad a la orden la ministra nacional. Este miércoles cobró notoriedad el episodio en el intento de cruce de una ambulancia en uno de los accesos a la Ciudad.

"Todas son intromisiones en áreas que no le corresponden y no son su jurisdicción. Él no puede dar órdenes ahí, en la Federal. No puede actuar en la forma que actuó" argumentó Garré en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, emitido por FM Futurock.

Sergio Berni justificó su presencia en el operativo de control vehicular: "Volvería a hacerlo"

Y fundamentó: "Lo que pasa es que Berni es descriteriado, siempre provoca episodios de rispidez. Está presente en los escenarios porque además le gusta, y de paso, no puedo criticar que puede ser útil la presencia en el lugar del hecho, pero hace declaraciones que pueden ser provocadoras. Pero no tiene razón, no tiene jurisdicción en ese control y ese cruce".

Sergio Berni en control vehicular de Puente La Noria

En cuanto a los deberes y responsabilidades de Berni, apuntó: "Él es secretario en la Provincia, debe ocuparse de la Bonaerense que hay mucho para corregir ahí. Además ahora, este tipo de situaciones es muy negativo".

"Berni siempre ha reiterado estas conductas. Lo conocí bastante, es una característica propia de él, de protagonizar aún a costa de invadir funciones que no le compete", recordó por último.

En la misma línea, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro criticó la postura del funcionario provincial: "Tengo un gran afecto por Sergio, lo creo un amigo de la política y valoro que esté siempre en el terreno porque es importante la cercanía. Pero me parece que el personaje se lo ha comido y que ya forma parte del show de la política y del show del espectáculo".

"Si quien manda grita..., gesticula para la televisión..., ¿qué ejemplo estamos dando?", concluyó.