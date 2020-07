Tras las críticas de Sergio Berni, Sabina Frederic culpó a la pandemia por las demoras

La aparición en un control policial de Sergio Berni, siempre al filo del escándalo provocó una serie de reacciones, entre ellas, la de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien aseguró que las demoras en los retenes dispuestos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus "son consecuencia de una pandemia" que requiere "intensificar los controles para reducir la circulación del virus" y apeló al "esfuerzo" de todos y a "redoblar la solidaridad".

"Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas. Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus. Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad", expresó Frederic a través de sus redes sociales.

Al mediodía, el secretario de Seguridad del ministerio, Eduardo Villalba, dijo al canal A24 que "se sabía que a partir de hoy, iba a haber una situación más restrictiva" en la circulación, a raíz del inicio de una nueva fase en el aislamiento obligatorio y señaló que, si bien "la idea no es complicarle la vida a la gente", se está "priorizando la salud".

De esta forma se refirió a las largas filas de autos y demoras registradas desde las primeras horas de este miércoles 1 de julio en los principales accesos a la ciudad, con controles intensificados por parte de las fuerzas federales de seguridad, tal como se acordó días atrás durante una reunión llevada a cabo en Casa de Gobierno con autoridades nacionales, de la ciudad y de a provincia de Buenos Aires.

En ese marco, se refirió a la actitud del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien se presentó en el control montado por la Policía Federal en Puente de la Noria, para tomar contacto con el jefe del operativo.

"Se presentó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también, y no sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono entonces si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones me hubiera llamado y no apareciendo frente a las cámaras de televisión", dijo Villalba.

Sobre el motivo que llevó a Berni a llegar al lugar en moto, que habría sido el aparente atascamiento de una ambulancia, el funcionario nacional dijo que "desde hace 60 días aproximadamente el carril exclusivo en Puente de la Noria para personal esencial de salud es 1el puente de viejo" que corre paralelo, a unos pocos metros, de la más moderna construcción. En este punto, señaló que "puede que exista la situación en la que algún vehículo quede atascado" y que, en ese caso, "debe ser atendida por personal policial".

Villalba aseguró que de acuerdo a las recorridas realizadas esta mañana en los accesos, salvo Puente de la Noria el restos de los puntos tenían buena circulación.

"Hoy lo que tenemos es el personal policial que está haciendo esto con mucha fuerza y mucho trabajo desde el principio de la pandemia. Siempre se pueden ajustar cosas, por supuesto que no tenemos la verdad revelada en ese sentido" y "estamos dispuestos a revisar lo que haya que revisar para las cuestiones que tengan que ver con el tránsito", concluyó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Articulación Federal del Ministerio nacional, Gabriel Fuks, dijo que con las restricciones de la nueva cuarentena esperan reducir la circulación de entre un millón y medio y dos millones de personas en el ámbito metropolitano, y advirtió que quien no tenga permiso de circulación, “no va a pasar”.

Sobre los embotellamientos, señaló que “siempre el primer día se producen estas situaciones” y las relacionó al hecho de que “mucha gente también salió a la calle sin tener el permiso en función de la flexibilidad que ha habido en los últimos tiempos”.

Además recordó que “en los últimas dos días hubo cinco mil contagiados” y que por esa situación “el presidente de la Nación, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia han decidido 16 días estrictos de cuarentena”.

