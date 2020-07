Sergio Berni justificó su presencia en el operativo de control vehicular: "Volvería a hacerlo"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, justificó este miércoles 1 de julio su presencia en un operativo de control vehicular de la Policía Federal en el Puente La Noria por las nuevas restricciones a la circulación, y redobló la apuesta. “Volvería a hacerlo, no es la primera vez que lo hago”, expresó durante una entrevista al programa Animales Sueltos.

"Estamos en la calle y hay que resolver problemas. La política es para eso, hay que tener sensibilidad y ponerse en los zapatos de la gente", argumentó, y remató: "No fue ni pasión ni calentura ni nada. Hay gente que tiene el arte de complicar lo que es simple y estamos aquellos que trabajamos para hacer sencillo lo complicado".

Ayer, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires se apersonó en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires en el primer día de la vuelta la cuarentena estricta y retó a los policías que encabezaban el operativo de control. "Los controles son para facilitarle la vida a la gente", protestó el funcionario, enojado, frente a las cámaras de TV.

La escena mostró lo contrario a lo que el Gobierno nacional quiere transmitir: falta de coordinación y complicaciones para los trabajadores esenciales, en un momento de alto agotamiento por los más de 100 días de cuarentena y la crisis económica sin final a la vista. En este marco, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación, fue el primero en salir al cruce: dijo que Berni se excedió y fue "muy irresponsable". "Si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones, me hubiera llamado", planteó en diálogo con A24.

Por su parte Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, no se ahorró los sarcasmos hacia el funcionario bonaerense. "Tuvo una reunión para coordinar y decir todo lo que piensa con su sapiencia ancestral, pero no fue. Fue a pelear con un policía sin capacidad para discutir por el mando. Deja a la provincia de Buenos Aires sin capacidad de coordinar", declaró a Radio 10.

El "show mediático" de Sergio Berni reavivó las broncas en Provincia y Nación

Al respecto, Berni dijo que "son puntos de vista" y que "los gobiernos no son club de amigos". Durante la entrevista con Luis Novaresio, argumentó que lo sucedido en Puente La Noria "es moneda corriente para los que estamos en la calle todos los días". Y recalcó: "Yo no hiero la sensibilidad de nadie, no hay invasión de jurisdicción, hay necesidad de resolver los problemas a la gente".

Tras la repercusión que generó el caso, aseguró también que nunca se le pasó por la cabeza renunciar: "Tengo un compromiso que asumí (con Axel Kicillof) y es inclaudicable hasta que el Gobernador decida lo contrario. Nosotros somos apasionados. No nos peleamos con nadie, peleamos por defender los intereses de los bonaerenses", dijo.

Además, reveló que habló con Axel Kicillof por el episodio. "Le expliqué lo que hice, él después determinará si estuvo bien o mal", detalló. Por último el secretario habló de su relación con Alberto Fernández. "El presidente tiene otras responsabilidades y yo no creo en el pensamiento único. Podemos trabajar con diferentes miradas. No hay que tenerle miedo a la discusión. Ahora empezaron a mandar efectivos federales a la Provincia. El Conurbano es muy complicado", aseveró.

AB/FeL