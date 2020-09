Nuevo cruce de Wolff y D'Onofrio por la difusión del teléfono de Massa: ataques y chicanas en vivo

El legislador provincial Jorge D'Onofrio y el diputado del PRO, Waldo Wolff, volvieron a cruzarse, esta vez en vivo, por la difusión del teléfono del titular de la Cámara baja, Sergio Massa. Fue durante un programa de radio en el que hubo fuertes pases de factura entre ambas partes.

El pasado 2 de septiembre, Massa denunció que en la última sesión en Diputados la oposición dio a conocer su número de celular, lo que provocó que recibiera múltiples amenazas, algunas de muerte, tal y como anticipó PERFIL en exclusiva. D'Onofrio acusó a Wolf de ser quien difundió ese dato y salieron a responderle el diputado del PRO y también la DAIA.

Tras ese intercambio, el programa El exprimidor, que conduce Ari Paluch en AM 550 entrevistó primero al diputado del PRO, después al legislador provincial y finalmente les dio la oportunidad de mantener un diálogo entre ambos. El resultado fue un duro pase de facturas.

"No tiemble cuando hable, D'Onofrio, cuando uno no tiene la razón tiembla, ponga la voz firme como un hombre. Usted dijo primero que yo soy de otro pueblo. Segundo que si eso me ofendió, no me ofendió a mí, ofende a todos los judíos que usted cree que no son del pueblo argentino. Ni siquiera le conviene como político [decirlo], porque se va perder una cantidad de votos. Primero tiene que disculparse por escrito, no conmigo, porque yo no lo necesito, ofende al que puede y no al que quiere. Usted a mí no me ofende porque yo lo considero un nazi y un ignorante", empezó Wolf.

"Vaya a Comodoro Py en lugar de hablar boludeces por radio. Presente una prueba de que yo amenacé a Massa, porque además le voy a hacer un juicio por daños y perjuicios. Porque a mí me amenazaron este fin de semana por Twitter sus trolls", siguió Wolf, quien precisó que tuvieron que disponer diversos patrulleros en su domicilio tras recibir mensajes en la red social.

"¿Qué carajo está probado D'Onofrio? Vaya a Comodoro Py si tiene huevos, y presente alguna prueba como hacemos los hombres de bien. Después de eso seguimos hablando", sentenció el diputado del PRO. "Y si yo me entero de quién fue el que pasó el teléfono de Massa lo voy a acompañar a que lo denuncie", afirmó. "El amenazado soy yo, deje de dar por válido lo que no es", cerró.

D'Onofrio le respondió: "Si yo tomara la actitud de Waldo Wolf te diría como hablan los hombres, sos homofóbico que me decís que no soy hombre. Pero no lo voy a tomar por ahí, las pruebas serán aportadas".

Tras ser interrumpido por el diputado nacional, el massista indicó: "Hablo con educación, no tengo ningún problema personal con Waldo Wolf, lamento que no le guste mi tono de voz, es el que uso habitualmente. En cuanto a los trolls te puedo hacer una publicación de todos los tuyos que estuvieron hostigándome a mí y a mi familia todo el fin de semana. Los tuyos, los de [Fernando] Iglesias, los de Patricia Bullrich".

Y prosiguió: "Yo lo que te propongo es que generemos debates sinceros, que pensemos en la Argentina y no solamente en vencer, la política se trata de convencer, Waldo". El resto de intercambio fue igual de tenso y con constantes interrupciones de una y otra parte en la que en algún momento se hacía casi imposible entender sus declaraciones.

"Estás haciendo un papelón Jorge. Los judíos no nos escondemos más, con la ley te voy a perseguir hasta debajo de la cama. Salvo que te disculpes. Si te disculpás lo de antisemitismo lo borro, mientras tanto te voy a seguir llamando antisemita (...) Te quisiste hacer famoso conmigo y yo te voy a hacer famoso, quedate tranquilo", le disparó Wolf.

"No se puede discutir con vos", le recriminó el legislador provincial. "Me parece que el diálogo pasa por otro lado, por exponer argumentos y no por insultarse y descalificarse. Simplemente lo que digo es que no tengo ni una pizca de antisemitismo ni de racismo. Estoy convencido de lo que digo, por eso no difamo sino que afirmo. Se va a probar en la Justicia sin ninguna duda y estoy a disposición de la Justicia y de Waldo si quiere debatir políticamente", concluyó.

B.D.N./FF