Para el Gobierno, decir 'infectadura' es faltarle el respeto a la sociedad

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, salió al cruce del crítico documento que difundieron científicos, investigadores e intelectuales de distintas áreas en el que hablaron de la existencia de una “infectadura” en la Argentina y cuestionó la militancia en contra de la cuarentena, que ayer sumó un nuevo capítulo con la Caravana por la Libertad, que se replicó en varios puntos del país.

“Me parece que la militancia anticuarentena y todo esto de la ‘infectadura’ es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme”, sostuvo el jefe de ministros en declaraciones radiales. Advirtió que se trata de “una sociedad que está asustada, que se quiere cuidar, que no se quiere morir. Tan básico como eso. Pero parece que a algunos les cuesta tener empatía”.

La consigna de la Caravana por la Libertad que se convocó a través de las redes sociales era movilizarse en auto por distintas avenidas céntricas de cada ciudad tocando bocina para manifestarse en contra del aislamiento, que ya lleva 73 días. Se realizó en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, en Mar del Plata, en La Plata, en Mendoza y en Córdoba, entre otras ciudades. La movida apuntaba a manifestarse solo en vehículo, con un máximo de dos ocupantes, respetando la obligación de utilizar barbijo.

Cafiero, en tanto, se quejó de que “hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al Gobierno al pedir el fin de la cuarentena. Lo que no entienden es que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que la cumplen y la apoyan”. En ese sentido, aclaró que “no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es procuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera, tan sencillo como eso”.

El documento contra la estrategia del gobierno nacional en medio de la pandemia de coronavirus sumó unas 300 firmas, entre las que figuran la de Juan José Sebreli, Luis Brandoni, Luis Tonelli y Daniel Sabsay.

Otra de las firmantes es Sandra Pitta, científica del Conicet que adhhirió a una solicitada de apoyo a Mauricio Macri cuando era candidato a la reelección en 2019 porque temía ser echada del organismo si ganaba Alberto Fernández.

Pitta se expresó sobre el tema a través de Twitter y apuntó directamente contra el jefe de Gabinete: “Cafierito, te puedo asegurar que sé más que vos lo que está pasando en los barrios populares y hace tiempo que advierto que van a ser los más afectados”, lanzó la científica por redes sociales.

El crítico documento, denominado “La democracia está en peligro”, resalta que durante estos dos meses de aislamiento social “el equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”.

El ex funcionario Darío Lopérfido se manifestó “orgulloso de haber firmado la carta junto a defensores de la República. Orgulloso también de no tener nada que ver con los intolerantes que no respetan la opinión del otro. ¡Viva la libertad!”, dijo.