Para Grabois, la que marchó el sábado es una generación "gorila" y "un poco fanfarrona"

El dirigente social Juan Grabois aseguró este lunes no estar "ni enojado ni caliente" con la marcha realizada el sábado en apoyo al presidente Mauricio Macri, y sostuvo que se trató de gente "muy movilizada con un sentimiento gorila, muy viejo y muy dañino para la Argentina", conformada por "una generación un poco fanfarrona de gente que mira por arriba del hombro".

Además, enmarcó los tuits que escribió en relación a esa manifestación en su consideración de que la red social Twitter "es para chicanear" y afirmó que no está "enojado ni caliente por una movilización", sino que, por el contrario, le parece "muy bien que la gente se movilice".

Así lo expresó en declaraciones formuladas a radio La Red, en las que trazó un paralelismo entre las movilizaciones realizadas el sábado en distintos puntos del país para apoyar la gestión de Cambiemos, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, con la realizada en 1945 por la Unión Democrática, opositora a Juan Domingo Perón.

Para Grabois, el PRO es un "selecto club de garcas e hipócritas"

"Me emocioné con la marcha pro. Me emociona que los argentinos que admiran a ese selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón sean tan poquitos y oxidados ¡No aflojemos que en diciembre se van!", había tuiteado el sábado Grabois. "Twitter es para eso, es para chicanear. No estoy enojado ni caliente por una movilización. Me parece muy bien que la gente se movilice, pero son chicanas", aclaró esta mañana Grabois.

Me emocione con la marcha pro. Me emociona que los argentinos que admiran a ese selecto club de garcas, hipócritas y fanfarrones con mucha plata, poder y medios, pero con poco cerebro y sin corazón sean tan poquitos y oxidados ¡No aflojemos que en diciembre se van! — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 25, 2019

Allí, dijo que lo que vio en la marcha del sábado fue "gente muy movilizada por ese sentimiento gorila, que es muy viejo en la Argentina y muy dañino, y que, en general, fue siempre bastante más violento que el peronista, que también es apasionado".

Además, sostuvo que la gente que se movilizó el sábado 24 de agosto en favor del oficialismo representa a "un sector social", a una "generación conservadora, un poco fanfarrona, de gente que se mira por arriba del hombro".

Juan Grabois: "Alberto no es un tipo que sea confrontativo con las corporaciones"

Por otro lado, entendió que "gorila no es el que se opone a Alberto Fernández o a Cristina (Fernández)" sino que "es una categoría sociológica de la Argentina", caracterizada, entre otras cuestiones, según opinó Grabois, por "arrogarse las banderas de la República y la democracia".

"Es una palabra que expresa muy claramente un tipo social. No hay que tenerle miedo a esas calificaciones en la medida que uno no las use para criminalizar ni perseguir", consideró el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).

En este marco, Grabois confirmó que este miércoles habrá "una movilización muy grande" que, estimó, "mínimo va a cubrir de gente toda la avenida 9 de Julio, desde el Puente Pueyrredón hasta el Obelisco".

