Para la CGT, Mauricio Macri “desconoce la Constitución”

En Azopardo 802, sede la de CGT, los elogios de Mauricio Macri hacia la organización social de Qatar por la falta de sindicatos no pasaron inadvertidos y fueron respondidos con un duro comunicado, en el que aparecen varias críticas al ex mandatario. Y hasta una cita al Papa Francisco sobre el rol de los representantes de la clase trabajadora.

La semana pasada, el líder del PRO se mostró asombrado por el desarrollo del país anfitrión del último mundial de fútbol. Desde su visión, las condiciones se dieron por la inexistencia de colectivos que representen a los trabajadores. De hecho, el ex mandatario dijo que en el territorio qatarí se realizó "todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación". Palabras que están en las antípodas del pensamiento del movimiento obrero que hoy aparece liderado por Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña.

En el texto que dieron a conocer este miércoles, la Confederación General del Trabajo rescató palabras del Papa Francisco, que “pondera una vez más el rol de los trabajadores y las organizaciones sindicales. En estas declaraciones pone de relieve la enorme importancia de la solidaridad entre los trabajadores para la búsqueda de una mayor equidad en la actual sociedad”.

También, recuerdan que el máximo líder de la Iglesia Católica mencionó que “no hay sindicato sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato” y que, en este marco, se deben rechazar las declaraciones del ex titular del Poder Ejecutivo: “Tamaña expresión no sólo resulta inaceptable de parte de un actor de la política argentina que debería promover el dialogo y el encuentro para con los sindicatos, sino que desconoce con ello la representación que la propia Constitución Nacional otorga a nuestros gremios”.

“Y, una vez más, olvida la importancia en la historia social argentina, donde los trabajadores organizados fueron y son pilar fundamental del crecimiento de nuestro país”, agregó la CGT, que cada vez que tiene la oportunidad rechaza la reforma laboral que el PRO y sectores aliados pretenden encarar en una nueva gestión nacional. Incluso, ante PERFIL, desde la mesa chica de la central expresan que "no hay ningún tipo de margen para la reforma laboral" y, además, elogian el nivel de empleo que existe.

"El problema es la inflación y que los salarios están bajos porque los precios suben por el ascensor y las remuneraciones van por escalera pero de ninguna manera se requiere una reforma laboral", advirten.

CP