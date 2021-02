Para Leandro Báez, la condena fue "un mensaje" del Poder Judicial al Gobierno

Leandro, uno de los hijos del empresario Lázao Báez, rompió el silencio a las pocas horas de conocerse la condena a prisión a su padre. En una entrevista exclusiva con el canal de noticias LN+, el joven, condenado a condenado a cinco años de prisión en la causa de la ruta del dinero K, dijo que la sentencia contra su familia fue un mensaje del Poder Judicial al Gobierno.

“Me hago cargo de lo que digo, pero creo que la Justicia le mandó un mensaje al Gobierno”. Añadió, además, que espera reencontrarse con su padre para “tomar uno mates” porque hace ya un año y medio que no lo ve.

“Cuando se crea Austral Construcciones, yo tenía 13 años. Lo de los millones es algo que la justicia está investigando, creo que la Justicia mandó un mensaje al Gobierno”, se explayó.

Acorde a lo que manifestó en la entrevista, no imaginaba que la condena en su contra iba a ser tan extensa. Indicó que no pierde la “fe” de que se reduzca a través del proceso de apelación.

Luego de estar detenido por casi cinco años, Báez fue condenado a doce años de prisión en la causa denominada “Ruta del dinero K” en la que se lo investigó por el lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

Tras iniciar el juicio en octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal 4 fijó para este miércoles a las 9:30 y por videoconferencia la lectura de la sentencia en la denominada “Ruta del dinero K”, que tuvo en la mira al empresario y a sus cuatro hijos, entre muchos otros acusados.

Elempresario fue detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello el 5 de abril de 2016, cuando aterrizó en el aeropuerto de San Fernando proveniente de Santa Cruz, ante la sospecha de que podía fugarse.

“Nuestro alegato fue muy claro, no lo entendieron o no quisieron entenderlo, nosotros éramos beneficiarios de una cuenta, sí. Pero no hicimos transferencias ni uso de ese dinero”, explicó su hijo Leando en LN+.

El titular de Austral Construcciones estuvo preso en la cárcel de Ezeiza desde aquel momento con prisión preventiva, hasta que en septiembre de 2020 la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria.

El veredicto estaba establecido para dos semanas atrás, pero debido a la “complejidad de la causa”, según sostuvieron los magistrados, la fecha finalmente se fijó para este 24.

Los jueces Adriana Palliotti, Guillermo Costabel y María López Iñíguez fundaron la extensión de la lectura de la sentencia en que buscan tener un “conocimiento acabado” de la causa. Según Leandro Báez, la causa fue “tan mediática” que ejerció una “presión” adicional con la cual “es difícil trabajar”.

El año pasado ya hubo alegatos con pedidos de pena, siendo la más alta la que reclamó el fiscal Abel Córdoba, que pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez, este último quien está desde el año pasado con prisión domiciliaria.

El fiscal lo acusó de lavar unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, en tanto que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) hicieron una solicitud que no supera los 9 años.

Córdoba también pidió para Martín Báez, quien se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, la condena de nueve años, mientras que para Leandro Báez solicitó cinco años de prisión, y para Luciana y Melina Báez de cuatro años y medio de condena. En tanto, sobre el “arrepentido” Leonardo Fariña, el fiscal pidió una condena de cinco años de prisión.