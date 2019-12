Para Sergio Berni no hay dudas: el "jefe político" del Frente de Todos es Cristina Kirchner

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aseguró que el "jefe político" del Frente de Todos es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y no el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"Nuestro jefe político es Cristina Kirchner, y Axel Kicillof es nuestro administrador y al que le debemos todo porque es el el hombre que ha designado Cristina", dijo Berni al ser entrevistado por Luis Novaresio (A24).

Según Berni deja entrever en la conversación, su designación como ministro del gobierno de Axel Kicillof se debió a la decisión de la ahora vicepresidenta. "El que me convoca a mí es Axel, y tuvimos una charla de análisis, pero claramente los dos tenemos el mismo jefe político", aseguró.

"Nuestro jefe político es Cristina Kirchner", afirmó varias veces ante la repregunta del periodista.

"Llegué a la provincia por pedido de Axel, fuimos compañeros de gobierno y el fue ministro" (de 2011 a 2015). "Para que funcionara el Ministerio de Seguridad tenia que funcionar bien el Ministerio de Economía si no hubiera sido por él, muchos logros dde nuestra gestión hubieran quedado en el camino", explicó Berni.

“Cristina. Alberto es el presidente”, aseguró Berni ante la repregunta de Novaresio. Más firmemente, el ministro provincial aseguró: “Si me preguntan por que no voy al gobierno nacional, es porque no hay un jefe político. No hay dos jefes. El mío es Cristina Kirchner”, reafirmó.

D.S.