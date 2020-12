Omar Maturano: "La Superintendencia de Salud nos debe mucha plata"

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, justificó el paro de trenes que rige este martes 22 de diciembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "Hacemos un paro porque la Superintendencia de Salud nos debe mucha plata y estamos ya para una quiebra", explicó.

El dirigente del gremio de los conductores de trenes sostuvo que "nosotros decimos que nos deben $140 millones y ellos dicen $86 millones" y destacó que "el dinero es para la obra social de todos los ferroviarios". "Si no se resuelve la semana que viene veremos si hacemos otro paro", advirtió en diálogo con Habrá consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio,

Por otro lado, Maturano alertó sobre las condiciones en las que se viaja en los trenes en plena pandemia de coronavirus, tras el relajamiento de los cuidados y el pase al DISPO. "Hace un mes que ya hay amontonamiento" en el transporte público señaló.

En la misma línea, reprochó que "en los trenes ya no se respeta el distanciamiento" y alertó que "ya no es necesaria la aplicación de reservar lugar o no la están pidiendo".

"Un 25% de los ferroviarios no ha trabajado entre contagiados y los que son grupo de riesgo", advirtió. Y destacó que "hacer horas extras tampoco nos conviene porque terminamos pagando el impuesto al trabajo", en referencia al pago del impuesto a las ganancias.

