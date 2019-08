Caballito: una mujer denuncia que votaron en su nombre

Una mujer denunció este domingo 11 de agosto que al llegar a la escuela que le correspondía votar no pudo porque le objetaron que otra persona ya había cumplido su deber cívico con su misma identidad. En el lugar, la damnificada exigió a los fiscales que anulen la mesa, sin embargo, sólo le ofrecieron un papel firmado donde dejaron asentado lo sucedido.

El hecho ocurrió en la escuela Instituto Orsino, situada en la calle Nicasio Oroño al 916 del barrio porteño de Caballito. Allí, María Paula explicó, en diálogo con Crónica: "Esperé mi turno como el resto de los ciudadanos pero, al llegar a la mesa de votación, me dijeron que yo ya había votado. Obviamente, negué la información y reclamé mi derecho a voto. Ellos me mostraron que en el troquelado con mi foto, había una firma que no era la mía".

"Les dije que cometieron un error gravísimo y, en lugar de ofrecerme soluciones, el jefe de mesa me trató pésimo y me empezó a gritar. Les dije que esto era un fraude y que anularan la mesa", denunció. Sin embargo, los responsables aseguraron que se trataba de un error al haberle entregado su troquel a otra persona.

Además, denunció que fue maltratada e insistió: "¿Cómo sé que esto no fue un error sistemático, cómo lo chequeo?". Además, explicó que ninguna otra persona pudo haber votado con su DNI y aseguró que nunca perdió sus documentos. "Tengo el mismo desde el año 2013 desde que hice la actualización de la libreta, la cual la tengo bien guardada en mi casa", dijo.

Dónde voto: consultá tu lugar de votación de este domingo de PASO

Cabe recordar que otras denuncias como faltante de boletas, violación de la veda electoral por parte de los candidatos, consumo de bebidas alcohólicas e irregularidades en los lugares de votación fueron presentadas hoy en la fiscalía federal con competencia electoral de Jorge Di Lello.

El total de 150 denuncias fueron hechas mediante contacto telefónico o por mail y la gran cantidad ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, aunque también hubo irregularidades en Salta, Río Negro y Entre Ríos, según la agencia Noticias Argentinas.

DR CP