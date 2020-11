Patricia Bullrich, sobre los pasajes: "Uno puede cometer un error sin intención"

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, afirmó este miércoles 11 de noviembre que cometió "un error administrativo" al utilizar pasajes del Senado para viajar a Córdoba y participar del banderazo contra el Gobierno el pasado domingo, ante lo cual aseguró que devolverá el dinero a la Cámara alta.

"Esas cosas administrativas de los equipos, que por ahí no se dan cuenta. El mecanismo es legal y está reglamentado en el Senado. Pero no me correspondía a mí hacerlo", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con "Alguien tiene que decirlo", el programa que conduce por Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia, la referente opositora explicó que "hubo un error administrativo del equipo que no entendió que no era conveniente" utilizar ese mecanismo.

Patricia Bullrich dijo que va a devolver el dinero de los pasajes pagados por el Senado

"Los voy a devolver, para enmendar el error. Uno puede cometer un error sin intención. No sabía, no tenía información, porque fue un trámite que se hizo entre el partido y el Senado: yo no participé del procedimiento, sino las (secretarías) privadas. No me di cuenta hasta que salió en los medios, sino lo hubiera hecho de otra manera", insistió.

Y agregó: "Fue un error administrativo, una equivocación, por no estar metida en el tema y no saber cómo era. Lo voy a reparar y ésa es la actitud positiva".

Patricia Bullrich señaló que "hay una resolución del Senado que dice que para los senadores hay 10 pasajes intransferibles y 10 innominados": éstos últimos fueron los que utilizó la ex funcionaria nacional para trasladarse hasta Córdoba y encabezar las protestas contra el Gobierno en esa provincia el pasado domingo.

Rodríguez Machado dijo que fue "absolutamente legal"

La senadora cordobesa del PRO Laura Rodríguez Machado afirmó que la entrega de pasajes del Senado a Bullrich fue algo "absolutamente legal" y "conforme al decreto parlamentario" sobre el uso de los boletos que tiene cada legislador.

"El procedimiento es absolutamente legal y conforme al decreto parlamentario que establece el uso de los pasajes. Yo dispongo de diez pasajes innominados y fueron los que se usaron", explicó Rodríguez Machado en declaraciones a NA.

Senadora que le dio pasajes a Patricia Bullrich: "Usaron un Hércules para llevar a Evo Morales a Bolivia"

La senadora de Juntos por el Cambio afirmó que cuando la asistente de Bullrich le "preguntó si era legal" la entrega de esos pasajes, le envió "el decreto" 154/19 que regula el uso de esos pasajes y que, según resaltó, "está publicado en el portal del Senado".

Consultada por esta agencia sobre la decisión de Bullrich de devolver los pasajes, Rodríguez Machado indicó: "La presidenta del PRO, frente a esta polémica que puede generar irritación pese a que son pasajes innominados, decidió solicitar la modalidad para el reintegro de los montos, que ya está en trámite".