Senadora que le dio pasajes a Patricia Bullrich: "Usaron un Hércules para llevar a Evo Morales a Bolivia"

La polémica generada por los pasajes con los que Patricia Bullrich viajó a Córdoba —pagados por el Senado de la Nación pese a que la presidenta del PRO no es legisladora y se trataba de un acto partidario— sumó un nuevo capítulo este miércoles 11 de noviembre, que tuvo como protagonista a la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado quien fue la que le entregó los tickets a la exministra de Seguridad.

En declaraciones realizadas al programa Buen Día América, la legisladora justificó haberle dado los pasajes a Bullrich al señalar que "esto es legal, opine quien opine es legal". "Hay un procedimiento a través del cuál dispongo de 10 pasajes al año que se pueden dar por razones políticas, de solidaridad o de lo que uno interprete", explicó.

Rodríguez Machado tampoco perdió oportunidad para chicanear al kirchnerismo al señalar que: "Usaron un Hércules para llevar a Evo Morales a Bolivia. No sé si es legal ".

PERFIL accedió a pasajes que confirmaban que el dinero del viaje de la ex ministra de Seguridad y dos de sus colaboradores habían salido de las arcas del Estado pese a que no tienen ningún cargo público. Esos pasajes se los dio la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, con quien Bullrich se mostró constantemente en la marcha.

Las justificaciones

"Yo le informé a Patricia Bullrich que tenía esa disponibilidad de pasajes nominados y que se los podía entregar por razones políticas. Me pidieron el decreto, se los informé, me habló de la transparencia y le dije que estaban subidos a la web del senado. Es público y conocidos por todos. Me pareció que no era una cuestión que riñera con la cuestión ética y se lo ofrecí a su secretaria. Me preguntó nuevamente de la legalidad y así fue como viajó", dijo Machado.

Por su parte, la propia Patricia Bullrich dijo: "Pido disculpas y voy a devolver el dinero". "Si bien es legal el mecanismo porque son pasajes innominados, no lo considero ético de mi parte así que voy a devolver ese dinero", sostuvo este martes en diálogo con LN+.



Patricia Bullrich viajó al banderazo del 8N en Córdoba con pasajes pagados por el Senado

Por último la senadora Laura Rodríguez Machado volvió a justificarse, al decir: "Es ético, porque sino no lo hubiera hecho. Ahora generada esta situación que es irritante se tomó la decisión de reintegrar los valores de los pasajes. La cuestión legal no es opinable porque esta ajustado a derecho".

"Estamos dando la cara y explicando la situación. Las campañas políticas las paga el Estado. Tenemos que dar esta discusión sobre el tema de los pasajes. No lo manejo yo sino las autoridades del Senado", concluyó.

FeL/FF