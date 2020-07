El homicidio del exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, generó un fuerte enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo. Diversas voces de Juntos por el Cambio reclaman que la causa se traslade a la Justicia Federal, el apartamiento de la fiscal Natalia Mercado (hija de Alicia Kirchner y sobrina de la vicepresidenta) y que no se descarte cualquier vinculación con el poder. Estos planteos fueron rechazados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el propio presidente Alberto Fernández, quien cuestionó el comunicado opositor y calificó de "miserable" la asociación del crimen con el Gobierno.

La líder del PRO, Patricia Bullrich, le respondió al Presidente en Twitter y le hizo un pase de factura por la actitud que tuvo el mandatario cuando se produjo la desaparición de Santiago Maldonado y posterior hallazgo del cuerpo en el río Chubut durante la gestión de Cambiemos.

En declaraciones a Radio Milenium, el jefe de Estado disparó contra quienes sostienen que el crimen está relacionado con la Casa Rosada: "Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el Gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender", cuestionó.

Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020

Bullrich recogió el guante y usó la red social Twitter para responderle al jefe de Estado. "El crimen de Fabián Gutiérrez es de una enorme gravedad institucional y no puede quedar en manos de la fiscal Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. Era arrepentido en la causa de los cuadernos, por eso pedimos que la causa pase a la Justicia Federal inmediatamente", afirmó.

"Le recuerdo que usted fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta…", manifestó la exministra de Seguridad del macrismo. Y añadió: "Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen".

Le recuerdo que Ud. fue uno de los primeros en vincular a nuestro gobierno con la desaparición de Maldonado. No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta... — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 5, 2020

Bullrich aprovechó para remarcar que se dirige al mandatario a través de esa red social porque no tiene otros canales de comunicación con él debido a los “reiterados pedidos de audiencia denegados” y adjuntó el escrito que presentó Juntos por el Cambio. "Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar", concluyó.

B.D.N./FF