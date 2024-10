Este miércoles, las calles de Buenos Aires se llenaron de miles de estudiantes y profesores universitarios que protestaban contra el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. La marcha, que se perfilaba como una defensa de la educación pública, terminó por ser una prueba más de las tensiones crecientes entre el gobierno de Javier Milei y el sector académico.

En este marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tardó en tomar la palabra en las redes sociales. Con su habitual tono directo y sin rodeos, lanzó un mensaje que busca cambiar el eje del debate: "A ver si los profesores y los estudiantes universitarios se ponen a pensar y nos dicen a qué sector le van a sacar el presupuesto para aumentar el de ellos".

Patricia Bullrich desafió a iniversitarios y docentes en la red social X

El veto de Milei a la ley de financiamiento generó ya una fuerte reacción en las universidades públicas, que acusan al gobierno de desfinanciar el sistema educativo. Sin embargo, desde el Ejecutivo, el argumento es otro: el déficit fiscal no permite nuevos aumentos sin sacrificar otras áreas críticas del presupuesto. Bullrich fue más allá en su razonamiento: "Es una ecuación fácil, no populista ni corporativa. ¿O prefieren más inflación para 46 millones a cambio del presupuesto propio?". La ministra no sólo interpela a los manifestantes, sino que los coloca ante una supuesta disyuntiva.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje es claro: la educación pública, como tantas otras áreas, compite por recursos escasos en un escenario de ajuste. El gobierno de Milei, que llegó al poder con la promesa de ordenar las finanzas públicas y reducir el déficit, optó por enfrentarse directamente con uno de los sectores más movilizados y organizados del país.

La ministra remató su intervención con una invitación que deja en evidencia el tono desafiante del gobierno: "Escuchamos propuestas. No vale no traer la solución". De este modo, Bullrich deja en manos de los mismos actores educativos la responsabilidad de justificar su demanda. Para el gobierno, la única manera de aumentar el financiamiento universitario sería recortando otros sectores, una idea que los manifestantes, hasta ahora, parecen reacios a considerar.

NG/LT