Patricia Bullrich opinó sobre el proyecto de anular prisiones preventivas: "Es de un autoritarismo total"

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich opinó este martes 18 de febrero sobre el proyecto de ley presentado por cinco senadoras kirchneristas para anular prisiones preventivas en casos en que los medios hayan influido en "percepción pública": "Es algo insólito", expresó. Según trascendió, la iniciativa sólo beneficiaría a los acusados por corrupción.

"Es algo insólito. Me parece una invención absolutamente fuera de lugar y con un nivel de autoritarismo total. Lo que me preocupa es ¿a quién se le ocurren estas cuestiones autoritarias? Lo que me preocupa es el cercenamiento permanente de la libertad", expresó la presidenta del Consejo Nacional del PRO, en diálogo con Radio la Red.

Además, Bullrich cuestionó el "control de la Justicia" que afirmó que hubo durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner al frente de la Casa Rosada y aseguró "es inaceptable" la igualación entre ambos gobiernos en lo que hace al vínculo con el Poder Judicial. "Generamos un ambiente de respiración que no existía en la Justicia", agregó.

La opinión de la exfuncionaria se debió a una información publicada por Clarín, en la que aseguran que cinco senadoras "muy cercanas a Cristina Kirchner" propusieron un control de convencionalidad para las prisiones preventivas, que establece su anulación cuando el imputado se crea comprendido en una serie de supuestos, entre los cuales está la difusión en los medios de las acusaciones en su contra. Sin embargo, sólo beneficiaría a los acusados por corrupción.

El texto advierte que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” de las personas que no hayan estado sujetas al control del cumplimiento de los estándares establecidos por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

