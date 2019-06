Pese a que no hay consenso, en la Provincia también quieren eliminar las PASO

La Casa Rosada admite que no dan los tiempos para suspender las internas abiertas y obligatorias (PASO), pese a que la propuesta surgió del seno oficialista hace unas horas. Rogelio Frigerio, en declaraciones a A24, dijo que el debate hay que darlo, pero admitió que no ve que haya consenso para aprobar la iniciativa.

En respuesta a una queja pública del gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, la diputada Gabriela Burgos presentó un proyecto en el Congreso para suspenderlas en los distritos en los que no hay competencia interna.

El propio Miguel Pichetto reconoció que no hay tiempo para debatir la idea este año y afirmó que es algo que quedará para más adelante. Sin embargo, un senador bonaerense presentó en la Legislatura, en La Plata, un proyecto similar para sacar las PASO en aquellos municipios en los que no se haya planteado disputa interna en un partido.

Vuelve la discusión por las PASO de agosto: Cornejo sugirió cancelarlas e impulsará una ley en el Congreso

Marcelo Dileo, de Cambiemos, sostuvo en diálogo con PERFIL que no tiene sentido pagar ese costo si ninguno de los partidos tiene competencia interna. Las PASO serán el 11 de agosto para cargos nacionales y para los provinciales en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, admitió también que es muy posible que el tiempo para tratar el tema en la Legislatura no alcanza.

En paralelo, el intendente oficialista de Vicente López, Jorge Macri, también se sumó a la crítica: “Es una fiesta carísima”, dijo sobre el sistema electoral que propone dirimir las internas en una elección abierta y obligatoria.

Pero también reconoció que no se llegará a debatir este mismo año, que es electoral, porque no queda tiempo y no se podría aplicar de manera retroactiva.

MC