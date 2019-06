En el Congreso, ni el oficialismo cree que se pueda aprobar la eliminación de las PASO

por Diamela Rodríguez

A pocas semanas para que se realicen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo presentará este martes 25 de junio en el Congreso un proyecto de ley que busca suspender la realización de las elecciones del 11 de agosto en los distritos donde se presenten listas únicas. Pese al apoyo del Gobierno, la iniciativa tiene pocas chances de ser aprobada por la falta de consenso con la oposición, en especial del kichnerismo.

El proyecto plantea reformular el artículo 19 de la Ley N° 26.571 de Partidos Políticos que regula las PASO, sancionada en el año 2009 durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. "Es necesario no gastar los fondos públicos cuando no sea de utilidad y se obligue a la ciudadanía a emitir un sufragio que no decide nada electoralmente, evitando un enorme despliegue de fuerzas políticas y administrativas detrás de la organización de unas elecciones nacionales", resaltó la diputada radical Gabriela Burgos, una de las responsables de la presentación.

La propuesta realizada agrega un párrafo al artículo 19, donde especifica que, en las competencias donde no exista pluralidad de listas que disputen internas dentro de los espacios políticos para los cargos nacionales, no se llevarán a cabo las PASO. Si hubiera más de una lista para algunos de los cargos en disputa, solo se realizarán las elecciones en el distrito correspondiente para definir solo esas categorías y no para el restante de cargos nacionales.

Así, la anulación de las PASO aplicaría sobre todo a las elecciones presidenciales, ya que ninguno de los frentes presenta competencia en esa categoría. Desde el oficialismo justifican la medida en el costo de los comicios, aunque en la práctica la anulación de primarias busca evitar un resultado adverso para Juntos por el Cambio: la mayoría de las encuestas muestra una posible victoria del kirchnerismo en esa instancia.

Desde la Cámara Nacional Electoral, aclararon a PERFIL que para que se lleve adelante la suspensión, tiene que haber un proyecto que pase por el Congreso o un decreto. "Si no sale aprobado por el Parlamento todo sigue con normalidad", especificaron. Un acuerdo con la oposición es el factor clave: se necesita la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, un total de 129 votos en Diputados.

Fuentes del Ministerio del Interior que encabeza Rogelio Frigerio reconocieron a este medio las dificultades para lograr que el proyecto salga, ya que no ven viable un apoyo del Partido Justicialista: "Se necesita una mayoría especial", explicaron. En ese punto trabajarán los legisladores radicales que impulsaron el proyecto, una vez que se realice la presentación formal. Además de Burgos, detrás de la iniciativa están Federico Zamarbide, Luis Petri, Pamela Verasay, Facundo Suárez Lastra y José Luis Riccardo.

En diálogo con PERFIL, Zamarbide también admitió dificultades para lograr el apoyo necesario para la aprobación: "Con el kirchnerismo no hemos hablado, con lo cual con los números no estamos bien", en tanto, en caso de obtener el consenso "tiene que ser rápido" el tratamiento para llegar a la fecha de las PASO. "Para que avance deberíamos tratar de avanzarlo con las fuerzas políticas en plenario de comisiones", agregó.

"No hay sentido de que haya PASO con lista única. Yo las defiendo, son un mecanismo válido pero para cuando hay más de un candidato para el mismo puesto. No es descabellado lo que proponemos, el proyecto es perfeccionable", defendió el legislador

Repudio. Desde la oposición, sobre todo el kirchnerismo, hubo varias voces en contra de la reforma. Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y presidente de la cámara de diputados provincial, aseguró a El Destape Radio que "la única excusa que ponen para eliminar las PASO es el costo, pero la Constitución no dice que el voto debe ser barato. Sería una vergüenza institucional que cambien las reglas en medio del juego". Además, sostuvo que "nadie suspende una elección que cree que va a ganar, por lo que es claro que no quieren que se hagan las PASO porque pierden".

Cristina Álvarez Rodríguez, diputada que aspira a renovar su banca, dijo que "la idea de eliminar las PASO es humo, humo que tiran cuando sienten que les aprieta el zapato". En diálogo con la misma emisora, calificó de "escándalo" el hecho de que "una vez lanzado el calendario electoral haya una propuesta de quitar las PASO".

