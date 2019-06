Beatriz Sarlo: "Quedó claro que las listas las armaron Cristina y Máximo no Alberto"

La ensayista Beatriz Sarlo analizó el cierre de listas del pasado sábado 22 de junio y la ruptura de Alternativa Federal luego de la partida del líder del Frente Renovador Sergio Massa al Frente de Todos, alianza que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Además, calificó al presidente Mauricio Macri de ejercer un "verticalismo stalineano" a raíz de la fórmula anunciada con el senador peronista Miguel Ángel Pichetto.

En diálogo con LN+, Sarlo se refirió a la fórmula Fernández-Fernández y destacó la eficacia de Alberto Fernández como jefe de Gabinete aunque recordó que tuvo que irse del entonces gobierno kirchnerista "con la 125" y, en ese sentido, interrogó: "No sé qué nivel de independencia puede repetir hoy". En ese sentido, resaltó que el fin de semana pasado "quedó claro que las listas las armaron Cristina y Máximo (Kirchner) no Alberto. Máximo colocó a todos sus candidatos en las listas. La Cámpora tuvo la capacidad de inscribir en La Cámpora a alguien como (Fernando) Pino Solanas que no era de La Cámpora".

El partido de derecha

Sobre el paso de Massa al Frente de Todos, la ensayista opinó: "Fui víctima de la misma equivocación que Margarita Stolbizer. Prefiero asumir mi error de no haberme dado cuenta de que Massa iba a seguir pasando de una vereda a la otra. Queríamos crear una alternativa que estuviera en el centro de eso. Que hubiera un partido democrático con elementos fuertemente distribucionistas y populares".

Sarlo lamentó que no se pudo lograr una alternativa opositora que rompiese con la polarización que existe entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner por lo que consideró como un error el rechazo de Roberto Lavagna a competir en una PASO ya que esa actitud "fue el final de Alternativa Federal" y agregó: "Por soberbia, Lavagna no acordó con Alternativa Federal. La equivocación fue estar convencidos de que él sería un buen candidato".

Consultada por la decisión de Cambiemos de elegir a Pichetto como vicepresidente en la fórmula, acusó a Macri de ejercer un "verticalismo stalineano" y vaticinó que "esto termina de pulverizar uno de los grandes partidos de la Argentina moderna. Es una jugada que tiene su mirada y su inteligencia".

