Graciela Camaño sobre Sergio Massa: "Algunos dirigentes se asustaron con las encuestas"

Graciela Camaño cuestionó la alianza que su excompañero de espacio Sergio Massa firmó con Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos. La precandidata a diputada nacional por Consenso Federal consideró que se trata de un "error" que se debió a una "presión interna" porque "algunos dirigentes se asustaron con las encuestas".

"Lo veníamos conversando bastante, no fue algo de 'hoy me voy, chau, hasta luego'. Él tuvo también tuvo una fuerte presión interna. Yo creo que es una error porque él es un hombre joven, porque tiene un potencial electoral enorme pero me parece que este tipo de actitudes lo hacen poco confiable", detalló la legisladora este lunes 24 de junio al ser entrevistada por Luis Novaresio en A24.

Si bien en un principio aclaró que no iba a hablar del líder del Frente Renovador porque "los une una vieja amistad", la dirigente justicialista explicó que Massa tuvo "mucha presión interna" para acordar con el kirchnerismo. "La presión interna era política. La estructura de la provincia de Buenos Aires es importante del Frente Renovador y algunos dirigentes se asustaron con las encuestas", agregó.

Camaño opinó también sobre la precandidatura a vicepresidente del senador Miguel Ángel Pichetto al oficialismo con el presidente Mauricio Macri: "Lo de Pichetto me hizo mucho ruido, porque es duro. Porque siempre se le achacó ser oficialista, pero siempre lo fue dentro del peronismo. Es algo lógico que adhiera al proyecto del momento cuando pasan los dirigentes", sostuvo.

Sobre la propuesta oficialista de suspender las PASO porque no se dirimen internas presidenciales, la esposa de Luis Barrionuevo aseguró que las reglas del juego no se pueden cambiar en pleno proceso electoral. "No hay PASO a nivel presidencial pero hay internas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires", retrucó.

De hecho, el espacio que integra con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey no llegó a un acuerdo con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, por lo que habrá una interna en la ciudad de Buenos Aires para definir el jede fe Gobierno entre Marco Lavagna y el radical Miguel Ignacio Poncecomo.

DR/FF