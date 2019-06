Juan Manuel Urtubey: "Me da pena ver a Sergio Massa con La Cámpora"

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, se refirió este lunes 24 de junio al cierre de las listas de los candidatos que competirán en las PASO de agosto de 2019, y aseguró que le da "pena" ver a Sergio Massa junto a integrantes de la agrupación La Cámpora.

"Me da pena ver a Sergio Massa con La Cámpora porque creía que podía plantear futuro y algo superador. Cada uno es artífice de su destino", expresó en declaraciones a radio La Red sobre su excompañero de espacio, y resaltó que "verlo mezclado en eso (en referencia al kirchnerismo) no hace más que garantizar un esquema de poder que busca impunidad. A mí me preocupa mucho, pero cada uno es artífice de su destino".

El dirigente salteño apuntó, además, contra Miguel Ángel Pichetto y aseguró que "privilegió su lógica personal" al pasar a formar parte de la fórmula de Mauricio Macri. En este marco, Urtubey aseguró que él también tuvo un ofrecimiento para integrar la dupla con el actual mandatario. "Me ofrecieron la vicepresidencia de Macri, pero para mí no se resuelve por cargos, yo colaboré con él, pero tengo una mirada diferente", expresó.

Una tercera vía cada vez más angosta

Cierre con internas. Este fin de semana, el líder de Consenso Federal, Roberto Lavagna, logró aplacar en el cierre algunas de las internas que habían elevado la tensión de su armado, según detalló PERFIL. En medio de una jornada de negociaciones frenéticas, el postulante a la primera magistratura confirmó junto con Urtubey la candidatura del diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca a la gobernación bonaerense.

También difundió que su lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires quedó con Graciela Camaño a la cabeza y pudo incluir la representación del GEN, a pesar de que Margarita Stolbizer decidió no sumar su nombre al quedar relegada al tercer puesto.

"Margarita Stolbizer tuvo un gesto interesante por cuestiones personales, dijo que no quería cargos, sino acompañar. En Buenos Aires se armaban las listas de cada provincia y lugar y no es así, eso lo tiene que hacer cada uno, y si van a interna no está mal", aseguró hoy Urtubey.

Lavagna y Urtubey también difundieron, a través de mensajes en redes sociales, que Matías Tombolini sería el postulante del espacio para competir en la Ciudad por la Jefatura de Gobierno. En tanto, el Frente de Todos generó polémica en su cierre listas al darle un lugar preponderante a los referentes de La Cámpora que buscan renovar las bancas del Congreso. El Frente para la Victoria renueva 12 bancas en territorio bonaerense y otras 3 por la Ciudad, que debieron ser repartidos entre los integrantes de la nueva alianza.

AB/FeL