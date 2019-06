Quiénes son los candidatos de La Cámpora que "cedieron" lugares en las listas

por Diamela Rodríguez

Con la incorporación de Alberto Fernández como precandidato a presidente y la de Sergio Massa como primer postulante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, muchos en el peronismo esperaban una mayor apertura de parte del espacio encabezado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero el cierre de listas del Frente de Todos cambió las cuentas y mostró un lugar preponderante para los referentes de La Cámpora que buscan renovar las bancas del Congreso. El Frente para la Victoria renueva 12 bancas en territorio bonaerense y otras 3 por la Ciudad, que debieron ser repartidos entre los integrantes de la nueva alianza. Alberto Fernández trató de llevar calma tras la presentación oficial de las listas en la Cámara Nacional Electoral, pero muchos intendentes y sindicalistas quedaron heridos.

El postulante presidencial aclaró que La Cámpora no se apoderó de las listas legislativas, pese a que los nombres se organizaron en el Instituto Patria, bajo la supervisión de Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro. "La Cámpora ha cedido en esta elección. Tendrá la mitad de diputados que tenía", afirmó Fernández durante un reportaje a La Once Diez. Además, aclaró que él tendrá "autonomía" y que armará el gabinete y advirtió: "Yo tengo la tranquilidad de que el gobierno lo voy a armar yo. Es lo único que me preocupa como presidente".

De las 12 bancas, la agrupación juvenil kirchnerista logró mantener sus 6 representantes en la lista bonaerense para renovar en la Cámara baja, mientras que en el Senado logró introducir un candidato por la ciudad de Buenos Aires, Mariano Recalde, y, por el mismo distrito, una mujer camporista en Diputados. En la lista de Massa están Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Luana Volnovich, Wado De Pedro, Florencia Lampreabe, Daniela Vilar.

Luana Volnovich. Es la ex pareja del economista camporista Iván Heyn, quien en diciembre de 2011 apareció sin vida en un placard de su suite de Montevideo, cuando formaba parte de una comitiva oficial del Gobierno. La joven fue contenida por CFK, que acababa de ser reelecta con el 54 por ciento de los votos. Volnovich apareció, de sorpresa, segunda en la lista.

Luana Volnovich

Máximo Kirchner. El hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández busca renovar su banca en el puesto cinco de la lista, luego de ceder el primer lugar al líder del Frente Renovador en una muestra de buena voluntad para la unidad peronista. Junto con "Wado" de Pedro tomaron el control en el armado. “Yo voy tercero y te dejo el primer lugar Sergio, tenemos que ganar la Provincia", le habría dicho Máximo a Massa.

Máximo Kirchner.

Andrés Larroque. En el puesto siete pasará de representar la ciudad de Buenos Aires a la Provincia. El referente de La Cámpora fue uno de los que apoyó el acuerdo con el Frente Renovador: "Creemos que el Frente Renovador y la figura de Massa serían un valioso aporte a la amplitud del frente patriótico", expresó días antes del cierre de alianzas.

Andrés Larroque

Florencia Lampreabe. Es una militante de La Cámpora que fue directora de Desarrollo Social en Hurlingham con la gestión Juan Zabaleta en 2017. Abandonó ese cargo cuando el intendente se sumó a las filas del exministro de Transporte Florencio Randazzo. Ahora ocupa el octavo puesto para Diputados.

Florencia Lampreabe

Eduardo "Wado" de Pedro. En el puesto 9, es uno de los integrantes de la mesa chica de la agrupación La Cámpora. En la última etapa de Fernández de Kirchner fue el secretario general de la Presidencia y encabezó la lista de diputados del Frente para la Victoria en 2015.

Wado de Pedro

Daniela Vilar. Se desempeñó como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Para esta oportunidad quedó en el puesto 12 para pelear por una banca en Diputados.

Daniela Vilar.

Los que "cedieron". En la provincia de Buenos Aires, a tres militantes del espacio se les vencen su mandato a fin de este año y quedaron afuera la lista de Diputados. Se trata de Mayra Mendoza, María Fernanda Raverta y Rodrigo Rodríguez. Este último es el famoso "Rodra" por el que los camporistas le gritaron a Victoria Donda en 2011, cuando la legisladora (ahora postulante en la Ciudad por el Frente de Todos) asumió por el Frente Amplio. En el caso de Mendoza, se inscribió para pelear por la intendencia de Avellaneda.

Sin embargo, La Cámpora busca introducir por primera vez a un referente en el Senado. Se trata de Mariano Recalde, el expresidente de Aerolíneas Argentinas, quien pretendía ser candidato a jefe de Gobierno porteño, lugar que le otorgaron a Matías Lammens. Entre los candidatos para la disputa porteña, aparece otra militante: Paula Penacca. La joven asumió como legisladora en la Ciudad en 2013 luego de la renuncia de Alejandro Amor. Para estas elecciones quedó segunda después de Fernando "Pino" Solanas.

DR/FF