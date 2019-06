Margarita Stolbizer se enojó con Roberto Lavagna y presentó su propia lista de candidatos

por Diamela Rodríguez

Los heridos por el cierre de listas no fueron sólo de Juntos somos el Cambio y el Frente de Todos, en la tercera vía sucedió algo similar. La disputa entre Margarita Stolbizer y Graciela Camaño por la representación bonaerense en la fórmula de Consenso Federal, que encabezan Roberto Lavgna y Juan Manuel Urtubey, no terminó bien. Mientras la ex massista se quedó con la lista de diputados, la líder del GEN armó su propia lista para la ciudad de Buenos Aires que competirá en las PASO con la que encabeza Marco Lavagna.

Si bien el sábado 22 de junio fue un día frenético para las negociaciones en la alianza de los Fernández y Sergio Massa, cerca de las 19 en Consenso Federal se comenzó a armar una lista alternativa. "La lista es del hijo (de Roberto Lavagna) y sus amigos", confesaron a PERFIL desde el espacio, además, confirmaron que el enojo de Stolbizer se desató porque no hubo "volundad de síntesis" entre los espacios que los integra: el radicalismo, el GEN, socialista y peronistas. "El espacio del medio no es solo peronista", agregaron.

Entre las 19 y la medianoche los aliados a Stolbizer, y con el apoyo del sindicalista Luis Barrionuevo, resolvieron que el radical Miguel Ignacio Poncecomo se presente como candidato a jefe de Gobierno y que Carlos Campolongo encabece la lista de diputados, acompañado por la radical Mabel Bianco y Mariano Gendra Gigena, representante de Urtubey. En tanto, para senadores Julio Barbaro estará al frente seguido por la politóloga Gretel Ledo.

Camaño, 'Topo' Rodríguez, Liliana Schwindt y Jorge Illa, los nombres de Lavagna en Provincia

En diálogo con PERFIL, Campolongo aclaró: "No es la lista que presentó Stolbizer, es una lista que va a competir en la PASO en la ciudad conformado por peronistas, radicales , dirigente del GEN y el socialismo. La idea es llevar el espíritu que pregonan Lavagna y Urtubey, unir fuerzas donde hubiese objetivos en común para una expresión, ese es el espíritu de esta lista: pluralidad y mejora la política".

Hay que terminar con la grieta y con los malos gobiernos de Kirchner y de Macri. Lavagna-Urtubey es un salto de calidad para hablar de la educación, el trabajo y una Argentina con futuro. Vamos a trabajar x un país mejor. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) June 22, 2019

Pese al enojo, en sus redes sociales la referente del GEN prefirió mantener su apoyo público a la fórmula presidencial desde Twitter: "Hay que terminar con la grieta y con los malos gobiernos de Kirchner y de Macri. Lavagna-Urtubey es un salto de calidad para hablar de la educación, el trabajo y una Argentina con futuro".

FeL