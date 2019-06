El massismo a Urtubey: "Pena van a dar los 5 puntos que vas a sacar en las elecciones"

El massismo reaccionó después de que el gobernador salteño y candidato a la vicepresidencia Juan Manuel Urtubey expresara que le da “pena” ver a Sergio Massa en la lista de candidatos de La Cámpora. El ex senador provincial del Frente Renovador y cuñado de Massa, Sebastián Galmarini, le dijo al precandidato por Consenso Federal que “pena van a dar los cinco puntos que vas a sacar en las elecciones”.

“¿Recordás que fuiste el jefe de campaña de (Daniel) Scioli en 2015?", le reprochó Galmarini a Urtubey a través de su cuenta en Twitter. "En lugar de mirar lo que hacemos quienes formamos parte de otro frente, ocupate de Salta y quienes te rodean", cerró el ex legislador.

Pena van a dar los 5 puntos que vas a sacar en las elecciones.

Recordas que fuiste el jefe de campaña de Scioli en 2015, @UrtubeyJM ?

En lugar de mirar lo que hacemos quienes formamos parte de otro @FrenteRenovador, ocupate de Salta y quienes te rodean...#LaFeDeLosConversos https://t.co/1K1WDj9wF0 — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) June 24, 2019

Urtubey, compañero de fórmula de Roberto Lavagna, había dicho este lunes que le daba "pena" ver a Massa con La Cámpora porque, dijo, pensaba que su ex aliado de Alternativa Federal "era un dirigente que podía plantear futuro y algo superador".

"Me da pena ver a Massa con La Cámpora porque pensaba que era un dirigente que podía plantear futuro y algo superador. Y verlo mezclado en eso que no hace más que garantizar un esquema de poder que busca impunidad a mí me preocupa mucho, pero cada uno es artífice de su destino", afirmó Urtubey en entrevista con la radio La Red.

D.S.