Desmienten desde el entorno de Lavagna un lugar para Scioli

Luego que manifestara en cada reportaje hasta hace un par de semanas que "contra el que sea voy a ir a las PASO", incluso cuando se lo consultaba sobre si podía llegar a enfrentar a la ex presidenta Cristina Kirchner y luego a Alberto Fernández, lo cierto es que el diputado y ex gobernador bonaerense Daniel Scioli se encuentra a pocas horas del cierre de listas ante una encrucijada que lo muestra sin destino electoral en octubre. La posibilidad de que vaya a internas en el Justicialismo se ha esfumado, es cosa juzgada que el kirchnerismo monopolizará el sello del PJ, y eso motivó que comenzaran a correr versiones acerca de contactos de Scioli con el sector que encabeza el ex ministro de Economía y que lleva como vice al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Sin embargo, este jueves la desmentida desde el entorno de Lavagna fue tajante, en el sentido de que no está en análisis un posible lugar para Scioli en las listas de Consenso Federal, el nombre del sello bajo el que competirá en octubre el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Con el reloj corriendo, entonces, crece la hipótesis de que Scioli esté ausente en los comicios de octubre, sin lugar en el seno del kirchnerismo ni de la oposición, lo que limitaría su horizonte político a cumplir con los años que le quedan a su mandato como diputado, integrando la bancada del Frente para la Victoria. Ya en su momento el kirchnerismo lo sometió a la humillación de ubicarlo en el quinto lugar de esas listas luego de haber sido candidato presisencial con el 49 por ciento de los votos, un destino que el motonauta asumió con su ignífuga postura habitual de no confrontar bajo nunguna circunstancia.

Scioli quiere ser sciolista: "Voy a ser candidato, independiente de lo que haga Cristina Kirchner"

Lo que si confirmaron desde el sector de Lavagna es que en Consenso Federal esperan contar con la diputada nacional Graciela Camaño y la líder del GEN, Margarita Stolbizer en sus listas, aunque todavia no están definidos los lugares que ocuparían".

"Espero que sí, que puedan sumarse en provincia de Buenos Aires, ayer (miércoles) a la noche me dijeron que habían terminado el recorrido de candidatos. Stolbizer y Camaño son nombres muy valiosos y espero que sí, pero en este momento no podría decir en qué lugar", sostuvo Lavagna al ser consultado sobre la posibilidad de que ambas dirigentes integren la lista de postulantes a diputados nacionales de Consenso Federal en ese distrito.

Volviendo a Scioli, este mes había ironizado sobre su lugar político actual apelando a una metáfora futbolera: "En este momento, tanto en la política como en el futsal (por su participación en el equipo La Ñata) estoy comiendo banco". Lo había dicho en el largo reportaje que concedió a los alumnos de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil, donde consideró que la fórmula Fernandez-Fernández, entonces recién anunciada, no lo había sorprendido: "Ella (por Cristina Kirchner) siempre ha sido de tomar así esas decisiones", sostuvo.

H.B.