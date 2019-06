Lavagna tiene un lugar para Stolbizer y Camaño pero todavía no sabe cuál

El precandidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó este jueves que espera que la diputada nacional Graciela Camaño y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, se postulen por su espacio en la provincia de Buenos Aires, aunque señaló que aún no puede "decir en qué lugar".

"Espero que sí, en provincia de Buenos Aires, ayer (miércoles) a la noche me dijeron que habían terminado el recorrido de candidatos. Stolbizer y Camaño son nombres muy valiosos y espero que sí, pero en este momento no podría decir en qué lugar", sostuvo el ex ministro de Economía al ser consultado sobre la lista de postulantes a diputados nacionales de Consenso Federal en ese distrito.

Roberto Lavagna: "El rejunte no sirve, ¿cómo se gobierna después?"

En principio, los nombres de ambas sonaban como posibles candidatas al Ejecutivo bonaerense, aunque por estas horas se habla del legislador Eduardo "Bali" Bucca para ocupar ese lugar en el armado de Lavagna y del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

El economista, en tanto, aseguró que no tiene "ni idea" sobre el rol de su hijo Marco Lavagna en las listas, aunque se espera que el actual legislador del Frente Renovador encabece la lista de postulantes a la Cámara baja la Ciudad de Buenos Aires. "Cuando decidí no formar parte de eso (Alternativa Federal) era porque ya había indicios de acercamiento de algunos al kirchnerismo o al Gobierno. Por eso, elegí una conducta clara y seguramente hubo muchas críticas, seguramente generalizadas, pero hoy estamos en Consenso Federal los que no cambiamos de posición", resaltó en declaraciones a radio Continental.

A su entender, en la Argentina "hoy hace falta una esperanza, pero no una esperanza demagógica o que prometa cosas que no va a hacer". El ex ministro de Economía se refirió también a los gobernadores que eligieron competir con boleta corta en sus distritos y evaluó que "en el fondo es bueno que así sea".

"Hoy hace falta una esperanza, pero no una esperanza demagógica o que prometa cosas que no va a hacer".

"Hay varios viajes previstos (al interior), es sintomático que los gobernadores no quieren enrolarse abiertamente en ninguna candidatura, en el fondo es bueno que así sea", consideró Lavagna.

A la vez, afirmó que no volvió a hablar ni con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ahora integrado en el Frente de Todos, ni con el senador Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en la alianza Juntos por el Cambio.

De todas formas, sobre el tigrense afirmó: "La relación más extensa es con Sergio Massa, las cuestiones personales tienen que quedar al margen. Cada uno en democracia toma sus decisiones y no tiene por qué afectar lo personal

Fuente: NA

CP