Miguel Pichetto vuelve a verse cara a cara con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey

El senador Miguel Ángel Pichetto participará este martes 18 de junio de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en lo que constituye su primera participación en ese cuerpo desde que aceptara la candidatura a vicepresidente de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales. A lo largo del día también mantendrá un encuentro con dos antiguos compañeros, el precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal) y Sergio Massa, que todavía no definió su futuro electoral.

Pichetto, Urtubey y Massa coincidirán en un seminario político del que participará expresidente de Chile Ricardo Lagos a celebrarse en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). La actividad ya estaba pautada desde hace semanas, cuando los tres dirigentes aún convivían bajo el techo de Alternativa Federal, el espacio que agrupaba al peronismo no kirchnerista y que se fue deshilachando por la negativa de Lavagna a competir en las PASO.

Las tensiones se hicieron cada vez más incontenibles y en una sola semana se disparó la diáspora hacia los dos polos de la grieta que supuestamente Alternativa Federal venía a combatir: Massa cerró su incorporación al frente del kirchnerismo y el PJ, en tanto que Pichetto fue anunciado como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri.

Abandonado por Pichetto y Massa, el gobernador salteño aceptó la candidatura a vice de Roberto Lavagna para que la alternativa del medio no perdiera más gravitación en el mapa electoral. "Tengo afecto y respeto por Massa y Pichetto. Con ambos trabajamos en la construcción de un espacio común que buscaba una instancia superadora que no caiga en la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo", dijo este lunes.

Mientras tanto, el bloque de senadores del PJ se entregará a la tarea de elegir al sucesor de Pichetto como presidente del bloque y además tratará la posición a tomar con respecto al Consejo de la Magistratura, que presidente el candidato. Los senadores se reunirán a las 12:00 y los candidatos naturales para ocupar la bancada dejada Pichetto son Carlos Caserio (Córdoba), José Mayans (Formosa) y Sigrid Kunath (Entre Rios), que ya son autoridades de la bancada.

Los representantes del PJ en la Cámara alta habían mantenido un primer encuentro la semana pasada, cuando Pichetto efectivizó su renuncia. El otro tema que tratarán será el Consejo de la Magistratura, donde Pichetto tiene un asiento como representante del Senado por la oposición, lo que supone que debería dejarle el lugar a alguien del bloque justicialista. Sin embargo, flamante compañero de fórmula de Macri ya advirtió que no abandonaría su lugar en el órgano encargado de seleccionar y disciplinar a los jueces.

"Dejé la presidencia del bloque. Pero el cargo en el Consejo de la Magistratura lo voy a seguir ocupando hasta fin de año, porque tiene que ver con mi perfil de senador", ratificó a radio La Red. Reiteró que su cargo en el Consejo lo viene desempeñando desde el 10 de diciembre de 2018, día en el que asumió, "con total idoneidad e independencia" y sin "comprar la grieta judicial", e invitó a quienes se oponen a su continuidad a que tomen "el camino judicial".

Horas antes, Pichetto y los integrantes de la Comisión de Disciplina -entre los que se cuentan los diputados Pablo Tonelli (PRO) y Graciela Camaño, los jueces Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta, entre otros- debatirán el proyecto elaborado por Tonelli, instructor de la causa, que propone citar al camarista Alejandro Slokar para que éste ejerza su defensa ante la factibilidad de un juicio político en su contra.

"El vicepresidente representa al Ejecutivo"

Este lunes 17 de junio , Pichetto dijo en una entrevista con radio La Red que su rol será el de "llevar adelante" las iniciativas del presidente Mauricio Macri en el Congreso de la Nación, en representación del Poder Ejecutivo. "Sé que si tengo que desempatar en una votación, voy a votar con el Poder Ejecutivo y el Presidente. Yo soy la persona que tengo que llevar adelante las iniciativas del Presidente en el Congreso".

"Como vicepresidente uno representa al Poder Ejecutivo. Fue un viejo debate con un hombre que respeto y tengo una buena relación personal que es Julio Cobos", recordó.

Al respecto enfatizó que "hay que acompañar al Presidente" desde el Senado. "Algo sé de cómo funciona el Senado y cuál es el rol, sé lo que no hay que hacer. No hay que iluminar sobre la figura del Presidente, sé que hay que acompañar al Presidente", agregó. Explicó que el Vicepresidente "representa al Poder Ejecutivo" al descartar ante una pregunta cualquier posibilidad de emitir un voto "no positivo", en alusión a lo ocurrido con el ex vicepresidente Julio Cobos en el conflicto con el campo.

"Como vicepresidente uno representa al Poder Ejecutivo. Fue un viejo debate con un hombre que respeto y tengo una buena relación personal que es Julio Cobos", recordó. Ante ello reiteró que "el cargo de vicepresidente es un cargo de acompañamiento del presidente".

