Cristian Ritondo: "Macri y Vidal me ofrecieron presidir la Cámara de Diputados"

por Ezequiel Spillman

Cristian Ritondo luce distinto: el ministro de Seguridad bonaerense bajó 18 kilos en los últimos meses con una estricta dieta. Minutos antes de comenzar una entrevista con PERFIL, destaca, con su particular locuacidad, una reunión que tuvo en Colombia con el General Serrano, quien atrapó a Pablo Escobar Gaviria. Luego opinará sobre la llegada del “compañero” Miguel Ángel Pichetto como vice y la relación con el PJ.

- ¿Lo sorprendió la elección de Pichetto?

- Sí, más allá que sabía que se estaba trabajando en incorporar personas por afuera de la coalición con la UCR y la Coalición Cívica. La verdad que Miguel como vicepresidente es tener una persona de Estado, que conozco hace más de 20 años, sumado a este espacio le da amplitud, agranda las posibilidades electorales y le da una confiabilidad al Gobierno. De hecho se ve cómo reaccionaron los mercados, la política y la gente.

- ¿Qué aporta al oficialismo?

- Es una persona con excelente relación con gobernadores, un trabajo en el Senado. Cuando uno piensa quién dejar en el Senado, pensás en Pichetto. Una persona de consensos, de discusiones férreas y de consensos. Nos aporta más gobernabilidad y la posibilidad de entender que la etapa que se viene después de diciembre la Argentina necesita, sí o sí, avanzar en un montón de leyes trascendentales con consenso.

- ¿Le falta peronismo al Gobierno? ¿Debería haber más en el gabinete?

- Un gabinete tiene que tener hombres con capacidad técnica y política para conducir un ministerio. Y todo eso que dé como resultado una buena gestión. Más peronistas no significan garantía de mayor gobernabilidad. Algunos que venimos del PJ, como Santilli o mi caso, hace 17 años que estamos en este espacio. Hay intendentes como Julio Garro o Martiniano. Siempre fuimos abiertos. La etiqueta de peronista no garantiza nada. Muchos en nombre del PJ hicieron un desastre.

- ¿Hubo un quiebre en Macri para que pase de una fórmula PRO a un PJ?

- Mauricio siempre sorprendió con la fórmula: en 2007 pensaban que iba Horacio y fue Gabriela. En 2011 apareció María Eugenia. Cuando fue candidato a presidente fue Gabriela de nuevo. Mauricio nunca se negó a un peronista, era una posibilidad más, y el presidente tiene que elegir alguien que le genere confianza. No podía ir con alguien que solamente sea obra de un acuerdo de una coalición de Gobierno como un reparto.

- ¿Cree que Macri puede ganar en primera vuelta?

- Tenemos que trabajar, nadie puede dar por ganada la elección, y tenemos que convencer a todos los argentinos de que no se puede volver atrás.

- ¿Será presidente de la Cámara de Diputados si gana Macri?

- Tengo un ofrecimiento del presidente, de la gobernadora y de Marcos Peña para ser candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, y en caso de que gane Macri, ser presidente de la Cámara de Diputados. Esto fue anunciado en febrero.

- ¿Qué hará Schiaretti? ¿Apoyará a Macri?

- Schiaretti viene de un proceso en Córdoba que se ha consolidado fuertemente y ha provincializado las elecciones a gobernador y a intendente. Tener un apoyo como el de Schiaretti sería más que favorable. Por ahora ha tomado la decisión de tener una lista corta (sin candidato a presidente), eso es no tomar un compromiso él y dejar a los cordobeses libres de elección y eso también nos favorece porque sin duda Schiaretti tiene un liderazgo en la provincia que quedó demostrado.

- ¿Por qué Urtubey le dice “no” a Macri?

- Tal vez necesitaba tener un rol electoral y faltó tiempo para ir armonizando una plataforma electoral que le permita una pista de aterrizaje más fuerte. A la larga o a la corta, hombres como Urtubey, si uno los ve están más cerca del Gobierno que del kirchnerismo.

- ¿Y Lavagna?

- Hace mucho que no hablo con él, ni lo escucho. Ha trabajado en una construcción muy rara. En Argentina hay una nueva generación que puede aportar.

- ¿Vidal arranca de abajo la elección por el arrastre de CFK?

No. Tenemos una elección difícil en la Provincia pero estamos seguros de lo que hicimos. La verdad que me cuesta pensar en un votante que pueda cambiar a María Eugenia por Kicillof. No puedo imaginármelo. Hoy tenemos otra Provincia: reforma policial, rutas, cloacas, se ha avanzado muchísimo.

- La vice de Kicillof, Verónica Magario, plantea que va a llevar a la Provincia lo que hizo en La Matanza como intendenta

Pobre provincia si hace eso. Alguien que tiene $12 mil millones en el banco y la gente, cuando llueve, no puede salir de la casa para llevar los chicos al colegio. Especulando con el dinero de los más pobres en lugar de hacer obras en La Matanza. Y es el lugar donde más búnkeres de droga hemos tirado: entre el 30 y el 40% del total.

CP