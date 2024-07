La desaparición de Loan Danilo Peña, niño de cinco años que fue visto por última vez el jueves 13 de junio tras almorzar en la casa de su abuela Catalina, afectó fuertemente en la imagen del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Es que el mandatario provincial, luego de que declarara por primera vez la tía de Loan, Laudelina, y afirmara que el niño había muerto atropellado, publicó en sus redes sociales que el caso estaba cerca de su resolución.

Hoy, dos semanas después, no solo no se ha resuelto el caso sino que se desmintió a Laudelina, quien se encuentra detenida y acusada por "sustracción de menores". Y Loan lleva 27 días desaparecido. Es por ello que la imagen del gobernador se ha visto deteriorada según las encuestas.

Cuánto cayó la imagen de Valdés por el caso Loan

Según una encuesta de CB Consultora, la valoración del mandatario bajó 7 puntos en el último mes. Ningún otro gobernador cayó tanto.

Con 54,7% de imagen positiva y 42% de negativa, Valdés igualmente se mantiene en la mitad de la tabla del "ranking de los gobernadores" que entrega todos los meses esta consultora.

Los mejor valorados de este mes fueron el radical Leandro Zdero (Chaco), con 64,1% de imagen positiva; Ignacio Torres (Chubut), de Pro, con 62,7%, y el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 62,4%, mientras que los últimos del ranking fueron Gustavo Sáenz (Salta), con 40.5%; Ricardo Quintela (La Rioja), con 40.9%, y Alberto Weretilneck (Río Negro), con 42,2%.

Qué dijo Valdés sobre el caso Loan

El 24 de junio, Loan Peña llevaba once días desaparecido cuando Valdés dio una primera conferencia de prensa sobre el tema en la que dijo que sería "un posible caso de trata de personas" y aclaró que no era su voz la que circulaba en un audio presuntamente armado con inteligencia artificial.

Luego, el 29 de junio, cuando declaró por primera vez Laudelina, publicó en la red social X: "Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan".

Y después agregó: "Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincia de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que procese conforme a derecho".

Vale destacar que aquella declaración de Laudelina Peña fue muy cuestionada no sólo por lo que dijo sino porque eludió a la justicia federal y se presentó a declarar en la justicia provincial, que ya no tenía el caso. Por eso, hubo hasta legisladores opositores que salieron a pedir entonces que el gobernador diera explicaciones por sus dichos.

Este miércoles 10 de julio, a 27 días de la desaparición de Loan Peña, Valdés dialogó con la prensa local y aseguró que "siempre hay carancho de todo tipo" al referirse a la utilización política que se viene realizando del caso del menor de cinco años que fue por última vez visto el jueves 13 de junio tras almorzar en la casa de su abuela Catalina.

"En ese momento me ganó la ansiedad y solamente un desalmado no puede estar ansioso", reconoció, sobre las publicaciones que había realizado en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

En declaraciones a C5N, el gobernador también dijo que tiene "la ansiedad como tenemos todos los argentinos. Realmente me duele ver lo que ocurre. Tenemos que confiar en la Justicia y seguir apoyándola, para saber lo que pasó".

A su vez, aseguró que desde el Gobierno provincial "están haciendo un gran esfuerzo y que todos están a disposición de la Justicia Federal" en el marco de la investigación para poder encontrar a Loan.

Sobre si tiene previsto repensar la alianza de Gobierno a causa del caso Loan, dijo: "No, yo no pienso políticamente porque lo que quiero es encontrar a Loan y saber qué pasó con él".

Valdés logró su reelección en 2021 por una mayoría abrumadora y el año que viene dejará la gobernación porque ya no puede ser reelecto por segunda vez.

