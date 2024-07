Sergio Zabalza: "Los dichos de Bullrich en la búsqueda de Loan son obscenos"

El experto en psicología, Sergio Zabalza, sostuvo que a las 3 letras “I” de la medalla de Bolsonaro "hay que sumarle las de Irrisorio, Inhumano e Idiota". Además, expresó que el discurso de Milei "incurre en obscenidades" de manera cotidiana y señaló que "la falta de pudor" por parte del Gobierno puede traer consecuencias sociales. "Con esta demostración obscena que daña el pudor, se busca un atontamiento en la población, sobre todo los más jóvenes", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sergio Zabalza es doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, además Magíster en Clínica Psicoanalítica y docente de Estudios Avanzados de Psicoanálisis. Este fin de semana, durante su viaje a Brasil, el presidente Javier Milei recibió una medalla del Club Bolsonaro, una distinción bizarra creada por el expresidente brasileño para sus aliados ideológicos más cercanos, llamada la “Medalla de las Tres I”.

En Brasil, Milei recibió la distinción que es conocida como la “Medalla de las Tres I”, y que cada letras significa "imorrível" (inmortal), "imbrochável", una palabra sin traducción exacta al español, que alude a la virilidad masculina durante el acto sexual y la última "í" es "incomível", que el clan Bolsonaro usa para señalar las virtudes fundamentales con una connotación sexual. ¿La recurrencia de metáforas sexuales, especialmente en el presidente, en algunos de sus seguidores y en algunos de los de la extrema derecha en distintas partes del mundo, nos dice algo desde el punto de vista psicológico?

Sí, nos dice mucho. Habría que agregar algunas letras “I”. Por ejemplo, la “I” de Irrisorio, porque todos estos emblemas traducen la expectativa de una suerte de consistencia absoluta, que es inhumana, y que precisamente reniega del punto clave por el cual una comunidad se mantiene más o menos estable, que es el amor.

Para Freud, el Eros es lo que mantiene unida a una comunidad. Pero hay otra “I” que hay que destacar, que es la de Idiota, y no tanto en su versión actual de insulto, sino en su traducción de la Antigua Grecia, que significa lo privado, lo ajeno a lo público. Lacan lo articula con el goce fálico y con la masturbación, por lo privado.

El componente machista y obsceno en el discurso de la derecha

¿Es correcto advertir que los integrantes de este grupo podrían poseer ciertos rasgos de masculinidad frágil que los lleva a tener la necesidad de confirmarla constantemente?

Yo no me inclino por hablar de las personas tanto, sino por el discurso. Lo que está claro es que el discurso de Milei y Bolsonaro exacerba el individualismo. Entonces prefiero no incursionar en si estas personas son impotentes, no lo son o si tienen tendencias homosexuales, y sí observar la enunciación y el alcance trascendente que tienen estos discursos.

Estos discursos son: “Si yo la tengo siempre parada, entonces yo no necesito al otro”. O “Si yo no fallo nunca, ¿para qué necesito el amor?”. “Si soy inmortal, entonces reniego de la condición existencial que nos define por excelencia, que es la finitud”. Destaco esto porque, más allá de los personajes absurdos, esto tiene pregnancia en ciertos sectores de la población. De hecho, Bolsonaro fue mandatario y Milei es el presidente de los argentinos.

Milei se reunió con el expresidente Jair Bolsonaro y posó junto a Eduardo Bolsonaro con la polémica medalla.

Esto es algo que atrae, porque genera la sensación de ser invulnerable, es la exacerbación del yo, de que no necesito a nadie. Ahora, cuando este goce del idiota, como dice Lacán, pasa a la esfera pública, estamos en el terreno del obsceno y me interesa mucho destacar esto.

Es que todo el discurso de Milei incurre en obscenidades de manera cotidiana, incluso frente a menores hay chistes de mal gusto e imágenes soeces. Entonces, este goce fálico expone lo obsceno y atenta contra una de las condiciones más importantes para la vida en común, y que no por nada hoy está muy omitida, que es el pudor, que no es una moralina mojigata.

Platón trajo el mito de Prometeo, que proveía la justicia y el pudor para que en las ciudades reinase la paz y la armonía. El pudor es el velo que tapa el falo. Este develamiento del falo está en los frescos de la Villa de Pompeya. Estamos hablando del falo entendido como esa cosa obscena que produce esa suerte de vergüenza ajena, pero que, lamentablemente, tiene este efecto.

Por ejemplo, un goce fálico no solo se remite a lo que hace un varón en una cama o en la masturbación, sino a esta práctica de los adolescentes, que se llama scrollear. Es decir, pasar el dedo durante horas para ver lo que está en Instagram, es una especie de masturbación que se hace en privado, pero que al mismo tiempo es público y está generalizado, produciendo una especie de “atontamiento”. Entonces, con esta demostración obscena que daña el pudor, se busca un atontamiento, sobre todo en sectores jóvenes y no tan jóvenes.

El goce fálico no es solo propiedad de los varones. La ministra Bullrich dijo hace pocos días una bestialidad, sostuvo que iban a ir a buscar a Loan en la panza de los animales. Bueno, los dichos de Bullrich en la búsqueda de Loan son obscenos. Eso es un goce absolutamente fálico expuesto de una manera brutal y que arrasa con todos los límites del buen gusto, del cuidado y de la sensibilidad de la población.

