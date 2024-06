Posse todavía sigue en la órbita oficial, a la espera de un nuevo rol

Nicolás Posse perdió su silla como jefe de Gabinete pero todavía no se desconectó del papel que ocupó y del gobierno de Javier Milei: está en contacto permanente con su reemplazo, Guillermo Francos, y se encuentra a la espera de un nuevo rol oficial. Su paso por la coordinación de ministerios dejó números variados, con algunas particularidades en las designaciones.

Al exintegrante de la Corporación América se lo vio públicamente en el acto que ofreció la embajada de Italia para celebrar el aniversario 78° de la república el último viernes por la noche. Fuentes oficiales precisaron que Posse tiene relación con la embajada desde hace años, un vínculo que se fortaleció en su paso por la administración libertaria, y que tuvo la invitación para participar del evento desde hace semanas, cuando todavía ocupaba un cargo.

Posse no solo no desechó el convite sino que en Balcarce 50 consideraron conveniente que sea acompañado por el actual jefe de ministros, Francos, en representación del oficialismo. En La Libertad Avanza destacan la sintonía que hay entre ambos dirigentes, incluso con reuniones periódicas en Casa Rosada, para “coordinar la transición”, con especial análisis de funcionarios. En principio, Francos no tiene la intención de ejercer grandes cambios ni de tomar decisiones con respecto a las empresas públicas que dependen de Jefatura.

Por el momento, un hombre clave como el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, todavía no renunció de manera formal, por una cuestión técnica: cerca del Presidente admiten que no tienen en claro su reemplazo y necesitan de su firma para que las compañías estatales no tengan problemas de índole administrativo.

Y en relación con el futuro de Posse, expresan que es firme la posibilidad de que tenga un rol como asesor en temas internacionales. La construcción de su agenda con Estados Unidos por ejemplo “es valiosa”, tal como comenta un colaborador estrecho del jefe de Estado cuando se le pregunta por los próximos pasos del hombre que supo coordinar equipos técnicos de LLA durante la campaña electoral.

El área que el ingeniero tuvo que abandonar tiene varias cifras a resaltar. Según registros oficiales, contó con un presupuesto, prorrogado desde 2023, de 2.239.983 millones de pesos, con una ejecución de un 54%, 1.224.893,9. El exfuncionario tuvo presupuesto que tuvo a disposición y no tocó: 100.395,5 millones para asistir a empresas públicas.

A su vez, mostró subejecución en un área que le generó un dolor de cabeza y choques con el director, Diego Spagnuolo (el abogado de Milei): la Agencia Nacional de Discapacidad, con erogaciones del 57% ( 976.609,5 millones) del total a disposición. Los colectivos que nuclean a personas con discapacidad denuncian que para evitar inconvenientes, en LLA estudian un decreto que busca flexibilizar las prestaciones de salud, lo que afectaría a casi 300 mil usuarios.

Un dato llamativo de la gestión Posse: el secretario Botto como el subsecretario de apoyo legal de la Secretaría de Empresas, el abogado Patricio Girart, dos engranajes claves para el funcionamiento de las firmas estatales, trabajaron durante estos meses de manera gratuita, como figura en el decreto 115/2024.