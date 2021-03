Mauricio Macri: "El segundo tiempo comenzó, a la cancha"

Volvió Mauricio Macri. El ex presidente reapareció en su primer acto político desde que dejó el poder. La excusa fue la presentación de su libro "Primer Tiempo", pero el objetivo de fondo fue buscar su nuevo rol en Juntos por el Cambio. Y en ese punto, apuntó a ubicarse por encima de las peleas internas. "No somos palomas ni halcones, somos el cambio o no somos nada, porque ese es nuestro motor", dijo.

Macri se mostró convencido de que la alianza opositora volverá al poder en 2023 y explicó por qué considera que la suerte de ese gobierno va a ser distinta al del suyo. “El 23 no va a tener nada que ver con el 15, la crisis ya no va a ser asintomática. Esta vez va a permitir que con mayor apoyo político, JxC vuelva al poder con una enseñanza adquirida y poder hacer el paquete global de reformas”, aseveró.

Una vez durante la hora y media que duró la presentación el público empezó a cantar: “Volveremos otra vez, volveremos a ser gobierno, en el veinte veintitrés”. En ese sentido, Macri al finalizar su presentación dejó otro mensaje político que quiso transmitir. “Espero que este libro de por terminado este primer tiempo, de reflexión, de duelo. Y entendamos que ya empezó el segundo tiempo. El 21 comenzó la recta, el trabajo, la peregrinación para reconstruirnos y volver a retomar el rumbo", advirtió. “Porque habremos fallado en las formas, pero no en el rumbo”, agregó, dejando en claro por donde va la autocrítica que hace de su gestión en el libro. Y concluyó: "El segundo tiempo comenzó, a la cancha".

En toda la exposición, que fue moderada por Pablo Avelluto (ex ministro de Cultura) e incluyó testimonios y preguntas de diferentes personalidades como Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Pilar Rahola, Julio María Sanguinetti, Rosario Agostini y Juan José Campanella, alternó críticas a sindicatos ("los buenos muchachos", dijo), al kirchnerismo y, sobre todo al "populismo". Expresó que “el kirchnerismo es una expresión final del populismo en la Argentina” y se lamentó por “no haber encontrado el camino para evitar este retroceso”.

También hubo elogios a las manifestaciones opositoras en Formosa y los banderazos en todo el país. Y aprovechó para dejar una chicana por la polémica por el faltante de vacunas. Destacó la política exterior de su gobierno y expresó: "Si seguíamos con esa reinserción en el mundo ahora tendríamos igual o mayor cantidad de vacunas que Chile para todos los argentinos".

Entre los presentes se encontraban Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Miguel Pichetto, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Maxi Ferraro y Graciela Ocaña, entre otras figuras de Juntos por el Cambio. También fue la reaparición en sociedad de tres que vienen manteniendo un perfil hiper bajo desde que dejaron el poder: Marcos Peña, Gabriela Michetti y Nicolás Dujovne.

El ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne fue uno de los que reapareció en público.

Quienes no estuvieron fueron los dos fundadores de Cambiemos junto a Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. La líder de la Coalición Cívica se mantiene en su casa de Exaltación de la Cruz, sin salir por la cuaresma. Recién después de Pascuas volverá a reaparecer. El radical estuvo el miércoles en Buenos Aires para apoyar a Maximiliano Abad en la interna de la UCR bonaerense pero se volvió para Mendoza.

Al terminar el acto, Macri también dio un breve discurso para los militantes que estaban en la plaza Brasil, fuera del Centro de Exposiciones de la Ciudad. “Espero que todos entendamos que empezó el segundo tiempo”, insistió en la línea de lo que había dicho adentro. “El ‘sí, se puede’ está más vigente que nunca”, agregó, acompañado en el escenario por Juliana Awada.

Vargas Llosa elogió el libro de Macri

El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, abrió la lista de oradores desde Madrid con elogios al ex presidente: "He leído las memorias del Presidente Macri y la verdad que tengo una magnífica impresión. Se puede asegurar en este caso es que la escribió él mismo. El aspecto habla con sinceridad, de su gestión gubernamental y de lo que intentó hacer en los cuatro años que le tocó gobernar. Reconoce sus éxitos y fracasos. La política del presidente Macri fue para modernizar la Argentina. Eso se estaba consiguiendo con mucho esfuerzo en los cuatro años que tuvo en el poder".

Laura Alonso dio el presente.

Primer Tiempo: Macri revela en su libro su versión sobre la AFI, el espionaje ilegal y el G20

Vargas Llosa cerró con una pregunta: "¿Volvería a ser gradual o haría las reformas de manera radical?".

"Definirnos como gradualistas fue una forma muy elegante de disfrazar la enorme debilidad que teníamos", respondió Macri. "Heredamos un estado nacional quebrado asintomáticamente. La gente no sabía cómo estábamos", dijo el ex mandatario. Y se refirió a las elecciones presidenciales de 2023. "Esta vez va a permitir que con mayor apoyo politico, que Juntos por el Cambio vuelva al poder con enseñanza adquirida y hacer el paquete global de refomas".

"Cuando terminan de fracasar dejan tierra arrasada", arrancó Macri cuando Pablo Avelluto, su editor, le preguntó por el populismo. "El kirchnerismo es una expresión final del populismo en la Argentina", advirtió. "Lamento profundamente no haber encontrado el camino para evitar el retroceso", añadió.

Hernán Lombardi, Patricia Bullrich y Florencia Arietto.

Julio María Sanguinetti y el "ingeniero realizador"

"Ahí (en la Ciudad de Buenos Aires) vimos al ingeniero realizador. El ingeniero en Buenos Aires construye el político que le gusta a la gente", dijo el ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti. "Es un libro de fácil lectura. Se ve allí el ejercicio del poder. Es un libro honesto, autocrítico incluso, expresa las dudas. Las cosas que le pasan en la agenda", precisó.

"Es frustrante pero es verdad, es más lo que uno evita que lo que uno logra cambiar", resaltó Macri sobre las palabras de Sanguinetti.

"El status quo es una fábrica de pobres. Modernizarse es incluirse. El populismo te predica que cualquier cosa que es quedarse afuera hay que defenderse", explicó el ex presidente.

"Son muchos años de un estado fallido", indicó el ex presidente. "El camino del cambio es un camino para encontrar el equilibrio", relató Macri. En una reiterada crítica al kirchnerismo, Macri advirtió: "No existen los atajos, no existe la magia. Hay que respetar al otro en una argentina previsible".

Miguel Pichetto entra a la presentación de Primer Tiempo.

Fernando Savater y una pregunta para Macri

El escritor español Fernando Savater también apareció entre los oradores. "Me impresionó muy gratamente", recordó. "Él tenía un tono bastante diferente al dirigente clásico", manifestó. "Me he interesado en sus memorias porque cuenta cómo funcionan las cosas", contó. "Es una reflexión que puede servir a cualquiera de cómo tiene que funcionar un político", dijo.

"Me ha impresionado el papel desaforado de los sindicatos. ¿Cómo ve usted la relación entre los sindicatos y un gobierno democrático para que no sea un obstáculo?", preguntó Savater.

"Estos muchachos, los gremios. Los buenos muchachos (risas). Yo diría que lo más paradójico es que en privado entienden la paradoja. Pero el problema se presenta en los que acumularon privilegios durante décadas. Son los primeros que saben que la Argentina está estancada", respondió el ex presidente. "Volvimos acá y nos dejaron de garpe varias veces. Pero este va al fondo de la cuestión. No necesitamos rendir cuentas a nadie de nuestra vocación de diálogo", añadió.

"Un acuerdo de gobernabilidad para que nada cambie es el peor virus que nos puede contagiar", sostuvo Macri sobre la relación con los sindicatos. "Estamos en una época donde la dirigencia política, en el mundo, tiene mas aberración al riesgo que los financistas. Nadie quiere asumir un riesgo", manifestó. "Cuando hacen lo políticamente correcto joden a la gente", dijo.

"Tenemos derecho a tener un futuro mejor. Pasé a tocar a la gente y a sentirla sintiendo cada momento", dijo Macri recordando el 24 de agosto post derrota en las PASO. "Nos fuimos reconstruyendo de la mano del sentimiento que por suerte no le agarra el bicho de la resignación. La gente siguió: lo vimos en Formosa. Esa sana rebeldía salió y ya está. No se va a poder parar porque esa sana rebeldía nos va a llevar a construir la Argentina que queremos", afirmó Macri.

Juan José Campanella: "A ver si podemos dar vuelta el partido"

Juan José Campanella fue el otro orador: "El Gobierno de Cambiemos fue mucho más que una lucha contra el narcotráfico. Fue un gobierno con errores como todos pero con aciertos como ninguno. Vimos a sindicalistas y empresarios enjuiciados por corrupción. Ningún votante fue perseguido por su posición política. Muchos jubilados tuvieron su reparación histórica", manifesto´.

"Recuperamos la soberanía energética. Iba a ser un nuevo campo", indicó. "Perdimos la soberanía energética. El avance es digno de una república bananera", precisó el cineasta. "Nos quedan dos consuelos: uno es leer Primer Tiempo. El segundo consuelo de que la República tenga un segundo tiempo y a ver si podemos dar vuelta el partido".

Luego de escucharlo, Macri ironizó con que Campanella tiene "una posición bastante tomada" respecto a la líneas internas dentro de JxC. "Necesitamos los halcones, las palomas, los gorriones, los picaflores. Hasta las gallinas necesitamos: realmente, lamentablemente, este nuevo ciclo kirchnerista ha vuelto a alterar las reglas de juego", precisó. "Estamos definiendo en qué democracia vamos a vivir", añadió.

Jorge Macri, en la entrada al evento.

Pilar Rahola, desde España

"La grandeza de Macri fue la vocación de soñar en grande", arrancó Pilar Raola. "Vamos a cambiar los valores. Vamos a acabar con el populismo y situar a Argentina en el mundo moderno, es el sueño que representó y representa Mauricio Macri. Fue la gran revolución de la Argentina moderna", indicó en su relato. "Lo que resume el sentido de libro es que estábamos en este primer tiempo. Era una revolución para mucho más rato. Ojalá que haya un segundo tiempo", manifestó.

"Si seguíamos con esa reinserción en el mundo ahora tendríamos igual o mayor cantidad de vacunas que Chile", manifestó Macri. Sobre si habrá un segundo tiempo dijo: "La transformacion no tiene que ver con quien la lidera, sino el compromiso de muchos. Hay un segundo tiempo del cambio, la transformación va a continuar". "Juntos por el Cambio tiene que ser la esperanza", precisó. "(El kirchnerismo) es un escuadrón de demolición que van destruyendo todo lo que incluso andaba bien", señaló.

MC