Primera reunión para el último debate antes de la segunda vuelta

Una semana antes del balotaje, Sergio Massa y Javier Milei protagonizarán el tercer debate presidencial que se realizará el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho. Se trata de un evento que estará organizado por la Cámara Nacional Electoral y que comenzará a tomar forma a partir de mañana, día en el que se verán las caras los principales representantes de los equipos de campaña, tanto del oficialismo como de la oposición libertaria.

Como en la antesala de los anteriores intercambios, Juan Manuel Olmos y Santiago García Vázquez se sentarán en una mesa en representación del candidato a presidente por Unión por la Patria. Mientras que por el lado de La Libertad Avanza estarán Karina Milei, la hermana del postulante a jefe de Estado, y Santiago Caputo, consultor del espacio. Junto a ellos estarán miembros del consejo asesor del debate de la CNE.

Fuentes judiciales aclararon ante PERFIL que se encuentran trabajando en los detalles propios de la organización de la actividad y que las definiciones más importantes empezarán a tomar forma a partir de los próximos días. ¿Qué deben acordar las partes para el encuentro del domingo 12? Los temas a discutir, la duración de las exposiciones y cómo serán las réplicas. También habrá menciones a los posibles moderadores.

En las últimas ocasiones, más allá de algunas discusiones que generó el Frente de Izquierda, sobre todo por la ausencia de un tema en particular, derechos de las mujeres, no hubo grandes desacuerdos entre los representantes de los partidos y lograron entendimientos tras distintos encuentros que llevaron a cabo. En ese sentido, Karina Milei siempre se mostró predispuesta a las conversaciones con sus pares: arribó a las reuniones siempre a horario y, si bien se encargó de realizar pedidos puntuales que trasladó su hermano, no tuvo ningún problema.

Cabe destacar que, según la Cámara Electoral, “los debates tienen la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas. El debate presidencial es un derecho de la ciudadanía que permite conocer en un mismo momento y en un mismo lugar las propuestas de aquellos que aspiran a ocupar la presidencia de la Nación”.

El artículo 64 de la ley que establece la obligatoriedad de los debates electorales presidenciales y legislativos indica cuál es la cantidad de debates que deberán realizarse y cómo corresponde organizar el calendario. En esa norma se indica que “las temáticas mencionadas se abordarán en dos (2) instancias de debate, una de los cuales deberá llevarse a cabo en el interior del país, en la capital de provincia que determine la Cámara Nacional Electoral”.