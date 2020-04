Pujas de Cancillería y Transporte con Salud demoran el retorno de varados

por Mariano Beldyk

Con unos 12 mil argentinos aún en el exterior intentando regresar al país por temor al coronavirus, la fase 2 del Operativo Retorno avanza por goteo en medio de las pujas entre la Cancillería y el Ministerio de Transporte, por abrir nuevas conexiones con el extranjero, y el veto del Ministerio de Salud cuando los viajes comprenden destinos de riesgo pandémico.

En la última semana, las autoridades sanitarias no solo mantuvieron en suspenso algunos vuelos propuestos por Aerolíneas Argentinas sino que también evitaron la aprobación de una serie de servicios vía Madrid para cerca de dos mil argentinos en Andorra, un pequeño principado entre España y Francia al que solo se accede por tierra.

Pese a los pedidos de los argentinos desde Andorra a través de sus redes, y las gestiones políticas para reprogramar los vuelos cancelados, Salud no había dado aún su aprobación al momento del cierre. Fuentes del Gobierno sugirieron que la inevitable conexión vía España, hoy epicentro del Covid-19, podría ser motivo de riesgo potencial si el retorno no es a cuentagotas. Desde Salud, no hubo una explicación oficial.

Quienes se ocupan de abrir estos puentes aéreos temporales advierten que las gestiones internacionales no son fáciles. El cierre de fronteras a lo largo y ancho del mundo no solo complicó la operatividad de los aeropuertos sino que las propias aerolíneas se muestran reticentes, por razones económicas, y fijan, en ocasiones, tarifas desorbitantes.

También las demandas de las tripulaciones constituyen una traba para repatriar al mayor número posible por vuelo. Un avión de Eastern Airlines que arribó el jueves desde Miami, por caso, lo hizo con apenas 139 argentinos, la mitad de las plazas disponibles debido a que se negaban a volar sin respetar una distancia de un asiento por pasajero.

Pese a todo, y en medio de la emergencia, algunos vuelos se concretan. El miércoles, Cubana de Aviación trajo de regreso a unos 300 argentinos y regresó a la isla con medicinas que donaron laboratorios locales tras la gestión del embajador Javier Figueroa para los 500 que permanecen en la isla donde las sanciones de Estados Unidos implican un desafío extra.

También, en las últimas horas, un avión repatrió desde Frankfurt a argentinos que se habían trasladado de España y Reino Unido, por mediación de Cancillería. Los responsables del operativo se muestran confiados en repatriar por aire el mayor número de varados aunque advierten, por lo bajo, que 700 por día –como fija el decreto que inauguró la segunda fase del esquema de retorno– es una expectativa demasiado optimista en las actuales circunstancias.