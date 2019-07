Qué provincias no tendrán colectivos por el paro de la UTA

Rige en varias provincias del país el paro de colectivos que impulsa este viernes 12 de julio la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de 16 mil pesos para los trabajadores. El sindicato de choferes exige que se reconozca a nivel nacional el acuerdo salarial porteño. En tanto, desde el Ministerio de Transporte aclararon a que el alcance de la medida no afectará a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

La huelga fue anunciada el pasado 4 de julio en un comunicado emitido por la UTA, donde explicaron que, luego de la finalización de la conciliación obligatoria, no se llegó a un acuerdo entre las partes. Desde el sindicato apuntan contra el sector empresario, el gobierno nacional y las autoridades provinciales por no resolver la situación. "Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios no solamente al sector empresario, que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical", sumaron.

Roberto Fernández sobre el paro de transporte: “Será por 24 horas en todas las provincias menos en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires”

La medida se implementará en casi todo el país, a excepción de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde sindicalistas y empleadores llegaron a un acuerdo que contempla un salario básico de 41 mil pesos, a partir de junio y una suma fija no remunerativa de 16 mil. "Los servicios se verán interrumpidos en su totalidad en todo en país, con excepción de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires", explicaron en un comunicado desde la UTA. Otras de las regiones que sí contará con servicio es el sur de la provincia de Santa Fé. Además, habrá movilizaciones en cada uno de los distritos.

En Córdoba, la medida de fuerza alcanza a los servicios de la Capital y de las ciudades con recorridos urbanos, como San Francisco, Villa Carlos Paz, Villa María y Río Cuarto, según detalló el diario La Voz. En Salta, no habrá transporte por la adhesión a la medida y aún no hay garantías de que vuelva el transporte el sábado, de acuerdo a información de El Tribuno. Allí, esta semana se realizó una marcha de la UTA y se hizo una reunión de conciliación entre el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, referentes de las empresas y del gremio, que no llegó a un acuerdo.

La medida de fuerza de este viernes no tendrá impacto en el transporte urbano de Rosario y la región. Desde la Cámara de Empresarios de Transporte Multimodal de Pasajeros de Santa Fe (Cetramp) confirmaron en declaraciones a Radio 2 que las empresas del sur de la provincia no adhieren al paro. Por su cuenta, en la provincia patagónica de Neuquén, la medida será por tiempo indeterminado y afectará el servicio de transporte de corta y media distancia que ofrecen las empresas Indalo, Pehuenche, Expreso Colonia y Ko-Ko.

