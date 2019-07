Raúl Rizzo: "Si gana Macri hay una guerra civil"

Raúl Rizzo, reconocido actor de televisión y teatro. fue crítico una vez más con la gestión del presidente Mauricio Macri, y en esta oportunidad opinó que si el jefe de Estado resulta reelecto en las próximas elecciones "hay una guerra civil".

En una entrevista con el canal Crónica, Rizzo fue consultado por sus dichos en una entrevista anterior en el mismo canal, en la que dijo que habría una guerra civil si eso sucedía, y explicó por qué "advierte" que podría ocurrir.

"Hay gente, miles, que ya comen una vez por día. Los comedores están desbordados de gente y no dan abasto. ¿Qué va a pasar cuando un padre no tenga ya para comprar lo básico a su hijo, para que coma, vaya a la escuela, se cure si se enferma? Estallan”, aseguró.

El actor amplió que "tiene mucho temor a que esto ocurra" y aclaró que "es una advertencia más que una certeza". "Macri dice que si gana va a acelerar el plan más rápido con sus reformas va a seguir generando más malestar, endeudamiento y pobreza. Si eso pasa, esto explota", aseveró.

Además de dar su apoyo público a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner del Frente de Todos, fue crítico con las encuestas que lo muestran a Mauricio Macri con posibilidades de ser reelecto por un segundo periodo. "La gente se me acerca mucho por mi condición de actor, y porque sabe que yo me pronuncio, y la mayoría está tan profundamente desencantada. Uno se pregunta, ¿de dónde salen esos porcentajes?”, sostuvo.

Raúl Rizzo cruzó a Débora Plager: "Intoxicás la cabeza de la gente"

Sobre la situación a futuro, precisó que "Macri nos va a dejar en la lona" porque "tenemos muchos problemas". Entre los conflictos mencionó la situación de los jubilados y de los acreedores de los créditos UVA.

“Los medicamentos están carísimos, es tremendo. No sé cómo hacen los jubilados. Se privan de comer, o no prenden la estufa. Prometió pobreza cero y acá estamos, prometió viviendas y hoy hay gente desesperada que no puede pagar una cuota de los créditos. Una estafa tras otra", resumió.

A.G./FeL