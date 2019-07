Beatriz Sarlo: "Cristina se deja arrastrar por el impulso, sabe que no tenía que decir 'cuchuflito'"

Beatriz Sarlo analizó la realidad política a menos de un mes para las PASO, lamentó la “disolución” de los partidos políticos, fue crítica con las "equivocaciones" del presidente Mauricio Macri, y consideró que "Cristina se deja arrastrar por el impuso del lenguaje".

Entrevistada por A dos voces, ciclo que se emite por TN, la escritora y ensayista explicó que en Argentina "se celebró" que se hubieran disuelto los partidos políticos. ”Los países que se gobiernan normalmente tienen partidos, todos. ¿Por qué celebramos tanto que no los hubiera? Estamos pagando las consecuencias quizás de esa celebración", sostuvo.

Respecto de la gestión del jefe de Estado durante los últimos tres años y medio y su posible reelección, la autora enumeró una serie de "ilusiones" que planteó durante la campaña electoral de 2015 y luego cuando asumió el Gobierno. "Espero que (Macri) o no ilusione o no se engañe como pasó en la campaña de 2015, cuando discutiendo con Scioli decía que la inflación era un problema menor que se solucionaba en tres meses, que los brotes verdes venían en una carreta y se repartían rápidamente, que en Davos iba a llegar cargado de ofertas de inversión. Ese Macri se equivocó en todas", aseguró.

Sarlo dijo que no sabe si los errores del presidente "fueron por ignorancia, inexperiencia de su equipo, o de sus deseos”, y aclaró: "No quiero un presidente que se equivoque en todas. Aunque no me sienta identificada con sus proyectos, me parece que un proyecto fracasado es peor que uno malo. Espero que haya aprendido algo en tres años de Gobierno, espero", insistió.

Al ser consultada por la precandidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la idea de que la senadora de Unidad Ciudadana muestra un temperamento más moderado, la intelectual opinó: "Los temperamentos políticos muy arraigados no se cambian de la noche a la mañana, y menos para una elección".

Beatriz Sarlo: "Cristina en el juicio estaba con el celular, parecía una pasajera de subte"

Como ejemplo, se refirió a sus comentarios sobre la entrevista que le hizo Luis Novaresio tiempo atrás, a la que la exmandataria calificó de "interrogatorio" y su reciente discurso en el que habló de "cuchuflito y pindonga", en alusión a las segundas marcas. "Creo que a Cristina le pasa lo mismo que a mucho de nosotros, se deja arrastrar por el impulso del lenguaje. Ella sabe que no tenía que decir 'cuchuflito' y 'pindonga'. Además porque está ofendiendo a muchos de los que estaban en el salón blanco cuando ella era Presidenta, que producen las marcas que desprecia", analizó la escritora.

Sarlo opinó que mediante esas declaraciones y su lenguaje "fue en contra de todo lo que podía defender sentada en una mesa", y se refirió a su libro, Sinceramente. "Le pasa en el libro también. El libro es muy chato y muy banal, típico de grabador, desgrabado por alguien. Que es una muy buena oradora no cabe dudas. Pero incluso los muy buenos oradores tienen estas ‘patinadas’", consideró.

A.G./F.F.