Beatriz Sarlo: "Cristina Kirchner en el juicio estaba con el celular, parecía una pasajera de subte"

La ensayista Beatriz Sarlo analizó este martes 21 de mayo el inicio del juicio oral contra la expresidenta Cristina Kirchner y le apuntó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. "Debe haber estado muy contenta de poder ir. Pero debería haber desistido. Un juicio de corrupción, si bien tiene que ser probado, es un guiso demasiado pesado", aseguró, y calificó la presencia de la dirigente de Derechos Humanos durante la primera jornada del proceso judicial como un "uso miserable del asunto".

Además, se refirió a Cristina de Kirchner como "poco concentrada" durante la audiencia y como "una pasajera de subte" que "estaba todo el tiempo con el celular". Con respecto al anuncio de la fórmula con Alberto Fernández, la socióloga aseguró que "tuvieron la inteligencia de tomar la iniciativa y si Lavagna hoy dice que va a ser candidato es porque ellos los primerearon".

En ese sentido, precisó que "los que querían que Lavagna se pronunciara le tienen que agradecer" y que "quien toma la iniciativa obliga al otro al contragolpe". En relación a la figura de Alberto Fernández, afirmó que es "un buen táctico" y "muy inteligente", aunque en ocasiones puede "sobreestimar su capacidad de convencer de su posición a más gente de la que convence".

También analizó los movimientos que deberá realizar el peronismo tras el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández. "Massa va a tener que ver si decide que le conviene aceptar que va a la provincia de Buenos Aires (como candidato a gobernador)", dijo, y advirtió: "Que no se le ocurra que va a disputar una PASO dentro del kirchnerimo. O quizás sí. Eso sería interesante".

Beatriz Sarlo cuestionó el llamado al diálogo de Macri: "Ya no tiene valor la convocatoria

Por otro lado, se refirió a las distintas causas de corrupción en las que CFK se encuentra acusada. "Creo que es un dato importante. Creo que le preocupa. Primero por su hija (Florencia), que salió del país. Su hijo tiene fueros y a ella puede llegar a preocuparle, aunque uno podría decirle 'bueno señora, diputada o senadora va a ser elegida siempre'. Después, la figuración en lo público es algo fundamental para un político cuando está acostumbrado", expresó durante una entrevista en el canal A24.

También, hizo referencia a los dichos de Cornejo, quien no descartó públicamente la posibilidad de plantear una paso presidencial con Mauricio Macri y pidió ampliar Cambiemos. "No se hace así una coalición. Esas cosas no se tiran por radio o televisión, se negocian antes. Si quisieran descabezar esa tercera fuerza tendrían que decir bueno, a ver que podemos articular dentro del Estado, donde se pueden hacer aportes. Así se negocia", dijo. Por último, habló sobre las aspiraciones de Macri de cara a octubre. "Si Macri no es candidato va a quedar como el peor Presidente desde la década del 80", concluyó.

AB/FeL