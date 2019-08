"Reperfilamiento": la palabra de Lacunza que generó críticas y memes

Esta tarde el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció una serie de medidas económicas en conferencia de prensa en la que en una de dichas medidas utilizó la palabra "reperfilamiento", en alusión a los compromisos a saldar con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, la palabra explotó en las redes sociales porque muchos aseguran que la palabra no existe en los diccionarios y que el ministro intentó evadir la palabra "reestructurar" la deuda con el FMI. La palabra reperfilar no existe según la RAE. Algunos la interpretaron como un sinónimo de reestructurar. De la misma forma, los memes no tardaron en llegar a las redes.

Los anuncios llegaron en medio de una continua suba del Riesgo País, que ya superó los 2100 puntos, de una alza del dólar de casi dos pesos -cerrando a $ 60- y de la visita de la misión del FMI a la Argentina, que debe aprobar un desembolso por más de 5 mil millones de dólares que, según analistas, serán clave para apagar los principales incendios que sufre la economía nacional.

A continuación, los mejores memes y comentarios en Twiiter:

REPERFILAMIENTO DEMOSTRACIÓN GRÁFICA pic.twitter.com/czURGOFZkQ — matías castañeda (@mc__) August 28, 2019

¿El mecacanje habría sido un reperfilamiento? — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 28, 2019

Todos me dicen: “Me explicas superavit?” “A cuanto va a estar el dolar mañana superavit?” “Que es un reperfilamiento superavit?” pero ya nadie me dice “Y vos superavit, cómo estás?” pic.twitter.com/DFyqIi5usr — 📊📈 Superavit Fiscal ™ 📈📊 (@superavitfiscal) August 28, 2019

"LOS FAMOSOS LE DAN LA BIENVENIDA AL REPERFILAMIENTO" — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) August 28, 2019

Default? ay quién es default? mi nombre es reperfilamiento de deuda. pic.twitter.com/vSSpJwqFrK — J☀️rge (@stoydesbasatado) August 28, 2019

- No digas Default, no digas default

- Reperfilamiento pic.twitter.com/PsqfrY1oED — beto (@betomelian) August 28, 2019

-Me querés?

-Te propongo que reperfilemos nuestra relación hasta más adelante — Ariel Tarico 📣 (@taricoariel) August 28, 2019

No existe la palabra reperfilamiento si la palabra reestructuración, por ende esto es gatopardismo puro — Antonio F Llorente (@fllorenteantoni) August 28, 2019

Albertítere proponiendo juntarse con acreedores / Lacunza proponiendo reperfilamiento de deuda pic.twitter.com/NTbCLtCuFa — Belén Fourcade (@litenpuppe) August 28, 2019

"Reperfilar" is the new "tenemos que hablar" — Graciana Peñafort (@gracepenafort) August 28, 2019

J.D. /