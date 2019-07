Rubén Sobrero: "Aún no se instaló el frenado automático que hubiese evitado la masacre de Once"

Esta mañana los usuarios del Tren Sarmiento se encontraron con los molinetes levantados por una medida de fuerza que anunció el secretario general de la Unión Ferroviaria – Seccional Oeste, Rubén 'Pollo' Sobrero.

En ese contexto, el gremialista habló con Radio Perfil FM 101.9 sobre la causa de esta medida de fuerza y los problemas que afronta el sector. "El motivo es que en el día de ayer, un pasajero agredió a una compañera nuestra a golpes de puño y la lesionó. Hubo otra compañera que quiso evitar esa pelea y también fue agredida. Y para colmo, cuando un compañero nuestro se mete a separar, obviamente terminan peleándose porque el usuario no paraba de golpearlo", relató.

"Luego, nos encontramos con el problema de que queda detenido nuestro compañero. Por eso hoy hemos decidido que la gente viaje gratis hasta las 11 de la mañana", argumentó.

Levantan los molinetes en el Tren Sarmiento por una medida de fuerza

Asimismo, se refirió al servicio de trenes y admitió que "no es bueno". "Está lejos de lo que nosotros aspiramos. Claro que hubo mejoras pero no es lo que nosotros necesitamos. Todavía no se instalaron el sistema de frenado automático de trenes. Eso es muy importante porque con eso se podría haber evitado la masacre de Once y muchos accidentes que hemos tenido", señaló.

