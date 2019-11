"Rubinstein no nos informó y fue irresponsable"

Fue una de las caras visibles de los “celestes” y, como buena parte del oficialismo, se sorprendió negativamente con la resolución de Salud. En una entrevista con PERFIL, el senador Esteban Bullrich habla del caso y del futuro político.

—¿Rubinstein le avisó al bloque de senadores de la resolución?

—No. La base del error es esa. Diría lo mismo si la resolución señalara que se frena el reparto de Misoprostol. Sos parte de un equipo y de un gobierno. Hay un respeto a los colegas. Y más aún en un tema tan sensible. Si querés, se puede ampliar a todos los que trabajamos en la temática. Yo he trabajado con él y hemos tenido conversaciones al respecto, sabe que estoy trabajando con distintas organizaciones para reducir la cantidad de embarazos no deseados en la Argentina, para que no haya mujeres que tengan que tomar una decisión con un embarazo no deseado. No compartió la información, seguro, con Carolina (Stanley) ni hubo comunicación interna. Fue un acto irresponsable.

—Antes de renunciar, Rubinstein adujo que le dio carácter normativo a una guía que ya existía.

—No es cierto: se mete con temas adicionales, que además varían de una provincia a la otra. Pero para ir más profundo, esto demandaba venir al Congreso. Además, hay algo que planteó Federico Pinedo: hay una intromisión en funciones del Congreso y hasta hay cuestiones que son inconstitucionales en la resolución.

—¿Le sorprendió que la UCR haya salido a apoyarlo rápidamente?

—Cada uno tendrá su punto de vista. Hay muchos radicales que no lo apoyaron. Por ejemplo, acá en el Senado hubo muchos que no estaban de acuerdo. Igualmente me parece válido: cada uno tiene su opinión. Pero lo que tenemos que aprender, después de estos cuatro años, es que hay que trabajar en equipo. Nos faltó trabajo de equipo en el gobierno nacional en muchas cosas.

—Alberto adelantó un proyecto vinculado al aborto, ¿cree que tendrá consenso?

—No conozco el proyecto, habrá que verlo. A partir del debate, que para mí fue muy positivo porque me involucré mucho más en la problemática, hay que seguir trabajando esta temática, que no se termina ni empieza con un proyecto de ley. Hay que trabajar en conjunto para mejorar la información y formación de nuestros jóvenes y adultos para que no haya embarazos no deseados y acompañar a las mujeres embarazadas.

—¿Qué rol va a tener Macri en el futuro?

—Es el referente político más importante que tenemos en el espacio. Va a conducir un proceso que nos lleve a ser oposición, pero en un formato distinto. Reconozco en Mauricio a mi líder y conductor. Pasamos de 15 a 29 senadores, a 119 diputados, tenemos una fuerza legislativa muy fuerte con dirigentes nuevos en el PRO pero también en la UCR y en la Coalición. Mauricio es consciente de esto: vamos a buscar maneras de seguir trabajando y generando debate; y compatibilizar visiones. Llegamos con poco tiempo de construcción de coalición de gobierno. Por eso fue lógico que hubiera diferencias, pero no las resolvimos bien todavía. Tiene que haber un proceso en este sentido. Viene un proceso más plural, más colectivo, y hay que sumar dirigentes.

—¿Marcos Peña debería dar un paso al costado en el futuro?

—No soy de sugerir comportamientos a otros. Marcos hará un diagnóstico de lo que pasó. Pero en el futuro tenemos que estar todos, no podemos perder gente, sino sumar con una mirada humilde y generosa.

—¿Qué espera de Cristina Kirchner como conductora en el Senado?

—Uno siempre es optimista; ahora espero que rinda cuentas a la Justicia y que no se escude en un lugar institucional. En la Argentina hubo un sistema de corrupción muy profundo que no puede quedar impune.

—Estuvo en la foto con Vidal e intendentes, ¿qué rol tendrá?

—Voy a trabajar en la Provincia, he construido relación con muchos dirigentes. Vamos a caminar con una mirada para plantear todo lo que María Eugenia hizo y seguir viendo los problemas que no pudimos resolver y plantear soluciones. Y Vidal va a seguir conduciendo el proceso en la Provincia. Ha hecho un gran trabajo.

—¿Larreta será uno de los jefes de la oposición?

—Ya era un líder claro y lo seguirá siendo. Su gran elección es un premio y un reconocimiento a él en estos 12 años como jefe de Gabinete y como jefe de Gobierno. Tiene un gran futuro y mucha proyección.

—¿Teme que Emilio Monzó deje Juntos por el Cambio?

—No podemos perder a nadie. Emilio es una de las personas que valora la política, como yo. La Argentina necesita dirigentes como él.