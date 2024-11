La exministra de Seguridad Sabina Frederic atribuyó a la acción del gobierno de Maximiliano Pullaro la baja del delito en la provincia de Santa Fe. "No es Bullrich quien resolvió el problema", sostuvo la exfuncionaria, que dijo la situación con el narcotráfico en Rosario “es un problema de larga data”. Además, consideró que “lo que no hubo hasta marzo de este año fue una decisión política de la provincia de convertir el problema de los homicidios en prioritario”.

Frederic habló en la noche de este lunes 25 de noviembre en el programa QR, en A24, para promocionar la presentación de su libro Lo que el progresismo no ve. La exministra negó que durante su gestión el Ejecutivo Nacional le haya negado apoyo a la provincia de Santa Fe para combatir el narcotráfico: “Todo el apoyo se les dio desde Nación, pero lo que no había era una decisión política de avanzar estratégicamente sobre el problema”.

Fue unos años hacia atrás para repasar que en tiempos de Nilda Garré como ministra, el gobernador socialista santafesino Antonio Bonfatti le planteaba al gobierno nacional que "los narcos se matan entre ellos". Y que ella, durante su gestión, recibió "la misma respuesta desde la provincia". Eran los tiempos del gobernador Omar Perotti.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ese "se matan entre ellos, sería como decir que esas vidas son desechables", planteó la exministra y dijo que "eso sucedió hasta el mes de marzo de este año, cuando las muertes comenzaron a ser de personas 'no desechables' como taxistas y playeros y desde la circunvalación hacía el río”.

El Gobierno disolvió otros 5 fondos fiduciarios públicos: uno de ellos tenía como fin asistir a víctimas de trata

La ex ministra sostuvo que “lo que cambió es simplemente el sistema de alerta político”. Y agregó: “Pullaro, que fue ministro de seguridad, sabe cómo resolver el problema, por eso ordenó la policía y el Ministerio Público de la Acusación. Tal vez haya hecho negociación, no lo sabemos, deben habar pasado muchas cosas".

Frederic fue tajante en cuanto al rol del Ministerio de Seguridad de la Nación: “Lo que está claro es que no es el plan Bandera, no es Bullrich quien resolvió el problema. Es la policía de Santa Fe, no Bullrich. Hay una decisión política que es central. Y yo celebro que estén bajando los homicidios en Rosario”.

Sabrina Frederic: críticas a las políticas de seguridad del gobierno de Axel Kicillof

Frederic advirtió que “lo que no se hace en Argentina, o se hace poco, es trabajar sobre el narcotráfico a gran escala y sobre el lavado de activos” y citó como ejemplo la provincia de Buenos Aires.

“No es trabajar sobre la política de la ‘saturación policial’. Mucha policía en la calle; si no alcanza Gendarmes. Vos lo ves en la provincia de Buenos Aires, donde te diría que la Policía consigue bajar los niveles de violencia. El mercado de la droga es mucho más grande en la provincia, sin embargo la violencia es muy baja, pero muchas veces se logra de maneras espurias".

Frederic comentó que los vecinos alertan que existe un vínculo directo entre los robos y las adicciones de quienes los cometen. “La policía sabe dónde se vende la droga, pero no hace nada, y no hace nada porque no hay una indicación para que haga otra cosa. No digo que no haya que hacer la dos cosas, lo que digo es que hasta ahora solo se hace una".

Por último, Frederic dijo que “no hay política de seguridad progresista si no se replantean muchas otras políticas que se llevan adelante desde el resto del Estado” Y agregó: “Yo creo que hay que repensar la política de seguridad en relación a las otras políticas de Estado”.

NG/LT