Sacnun, del FdT: "Juntos por el Cambio tiene posiciones desestabilizantes"

María de los Ángeles Sacnun es la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Durante tres semanas, defendió el proyecto de reforma que el oficialismo apuesta a darle media sanción el jueves. La legisladora dice que “lamenta que Juntos por el Cambio no haya aportado nada más que oponerse“ y defendió el polémico artículo sobre las presiones mediáticas: “Hay que diferenciar a los periodistas y lo que significa el poder mediático”.

—¿Qué evaluación hace sobre el proyecto?

—Se hizo una tarea muy ardua, pasaron más de 50 expositores, y se aceptaron todas las propuestas de Cambiemos para que hubiera diversidad de voces. Muchas de las propuestas de esos expositores las tomamos para reformar el proyecto. Lo que ratifica lo que planteó el Presidente, que esto no era a libro cerrado. Por ejemplo, no se fusionan el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo y estamos transparentando los sorteos de las causas.

—Una de las críticas de la oposición es que esta reforma no resuelve los problemas los ciudadanos.

—Es una mirada demasiada pequeña. Los recursos que se le sustraen al Estado por lavado de activos, por ejemplo, luego faltan en vivienda, salud y educación. Y lamentamos que el interbloque Cambiemos no haya aportado nada más que oponerse. No trabajaron junto a nosotros, pese a habérselos ofrecido que estábamos abiertos a cambios. La respuesta fue que ellos no creían que este fuera el momento.

Braillard, senador PRO: "En la sociedad hay convicción de que hay otros factores detrás"

—También sostienen que es una ley para lograr la impunidad de Cristina.

—Como puede haber impunidad si el propio proyecto establece que las causas van a seguir siendo investigadas por los jueces naturales. Son todas excusas para obstaculizar la reforma judicial.

—¿En cuánto influyó Cristina en el proyecto?

—Se ha limitado a conducir las sesiones del Senado. Ella está en diálogo permanente con intendentes, gobernadores y senadores y recoge lo que la sociedad está reclamando. Pero no intervino en los debates, la única posición fue que la comisión tuviera la apertura y todas las voces fueran escuchadas.

—¿Por qué incluyeron a último momento un artículo sobre presiones mediáticas a los jueces?

—Ese artículo que genera tanto debate se refiere a la actuación de los jueces. Uno de los incisos habla de comunicar, no denunciar, al Consejo de la Magistratura presiones de los poderes políticos, económicos y mediáticos.

—¿No limita la libertad de expresión?

—Los periodistas tienen una protección absoluta. Hay que diferenciar a los periodistas de lo que significa el poder mediático que normalmente expresa el poder de una empresa. No hablamos del ejercicio de las funciones del periodismo.

—¿La oposición les ganó la calle?

—Pretender que a través de una marcha se soslaye la facultad que tiene el Parlamento es una actitud de bloqueo frente a las instituciones democráticas.

—El Senado debate en forma virtual, algo que la oposición cuestiona para Diputados.

—Los que hicieron la caravana por la democracia para que el Parlamento sesionara, son los mismos que ahora no quieren sesionar virtualmente. Por medios remotos demostramos que el Senado funciona.

—El diputado Negri dijo que con este proyecto “había olor a 125”. ¿Qué opina?

—Tienen posiciones desestabilizantes todo el tiempo. Hace ocho meses se fueron del gobierno con una crisis de deuda que acaba de solucionar el presidente Alberto Fernández. Dejaron al país en emergencia económica, sanitaria, previsional, me parece que podrían tener una posición menos desestabilizante.