Braillard, senador PRO: "En la sociedad hay convicción de que hay otros factores detrás"

Pedro Braillard Poccard, senador del PRO por la provincia de Corrientes, fue uno de los legisladores que en las últimas semanas siguió de cerca el debate de la reforma judicial. Como integrante de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, Braillard brindó su mirada sobre la reforma judicial en una entrevista con PERFIL en la que rechazó la denominada “Cláusula Parrilli” incorporada a último momento ligada al rol de los medios y juzgó que las modificaciones planteadas por el oficialismo “no son el instrumento adecuado para mejorar la imagen de la Justicia”.

—Ante las evidentes fallas en el funcionamiento de la Justicia, ¿por qué la oposición no cree necesaria una reforma?

—No digo que incorporar reformas a la estructura del Poder Judicial no sea necesario, pero no sé si este es el instrumento adecuado para mejorar la imagen del Poder Judicial que ciertamente tiene sus problemas. Lo que yo analizo además es sobre la oportunidad que pasa por tres cuestiones. Por un lado, estamos en medio de una pandemia que no sabemos cómo y cuándo vamos a salir, todos los días vemos que se baten récords de contagios y muertes. La segunda es la parte económica, ¿qué va a pasar con todo esto? Hubo algo positivo en este tiempo que fue el acuerdo con parte de los acreedores externos, esto fue una cosa buena y le votamos todo lo que el Presidente nos pidió. ¿Pero en este contexto es necesario embarcarse, es necesaria esta inversión Además, hay en la sociedad una convicción de que hay otros factores detrás de esto, sectores importantes de la sociedad que vimos en la marcha y en las opiniones en los medios de especialistas.

—¿Lo vincula también con el intento de modificación de la Corte Suprema?

—Ese es otro factor que genera dudas en la sociedad. Yo soy de la opinión de que la Corte no se toca, es demasiado delicada para tocarla, en todo caso si alguien no se desempeña bien están los mecanismos constitucionales. Y a esto se suma la feroz embestida que hay contra el procurador interino Eduardo Casal, han aparecido de la noche a la mañana 17 pedidos de juicio político. Todo eso contribuye a un clima enrarecido, yo siempre he sostenido que las grandes decisiones hay que tomarlas en época de tranquilidad, de común acuerdo.

María Sacnun, del FdT: "Juntos por el Cambio tiene posiciones desestabilizantes"

—¿El oficialismo tuvo en cuenta alguna sugerencia planteada por la oposición sobre el proyecto original?

—Nosotros decidimos desde el momento de votar en contra que no íbamos a hacer llegar ninguna modificación, más allá de algunas charlas informales que hubo. Tuvimos más de 40 exponentes, algunos de ellos muy sólidos, pero no pasaron ni 24 horas desde el último expositor que ya estábamos votando. ¿Y el tiempo para evaluar y confrontar?

—¿Por qué cree que el oficialismo tardó tanto en difundir el dictamen con la versión final del proyecto de reforma judicial?

—Evidentemente estaba habiendo algunos mecanismos de negociación que por algún motivo no había consenso o no había acuerdo total entre ellos, si no lo hubieran mandado el mismo día que tomaron la decisión de sacar el despacho.

—¿En qué contexto evalúa la incorporación del artículo que prevé denunciar cualquier “intento de influencia” por parte de los medios sobre los magistrados?

—En la forma en que se planteó, no me gustó, de ninguna manera porque todo poder del Estado sabe que dentro de las reglas de juego de la democracia está lo que la prensa hace en su trabajo. Nadie puede sentirse presionado por lo que un periodista diga o deje de decir, en todo caso que demuestre que está diciendo una cosa que no es correcta.