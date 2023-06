San Juan: Sergio Uñac confirmó a su hermano Rubén como el candidato a gobernador

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, confirmó este lunes 5 de junio que su hermano Rubén, actual senador nacional, será el candidato que reemplace su lugar en la campaña, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretara que un tercer mandato sería inconstitucional.

La fórmula del Frente de Todos que competirá el 2 de julio será Rubén Uñac-Cristian Andina. En principio, las elecciones estaban previstas para el domingo 14 de mayo, junto a la elección de legisladores locales y autoridades municipales. Los últimos comicios sí se realizaron normalmente, en los cuales el partido oficialista Vamos San Juan se impuso en 14 de los 19 municipios, aunque perdió en la capital.

“Nuestro proceso electoral fue manchado. Vulneraron las autonomías provinciales”, declaró el actual gobernador y continuó: “Me opongo pero acato. Ellos hacen una interpretación política de lo que dice la Constitución provincial y me dejaron fuera de carrera”.

Para un Uñac no hay nada mejor que otro Uñac: Rubén, hermano del gobernador, suena como candidato

Durante la corta campaña que le espera, Rubén Uñac buscará poner en valor la gestión de su hermano. "Rubén y Cristian son la garantía de continuidad de este proyecto en la provincia", afirmó el actual gobernador.

“Las circunstancias de la vida me ponen hoy acá. En este lugar y en este momento. Para mi sería muy fácil irme a mi casa. Pero no lo voy a hacer. Tengo una entrega absoluta por mi partido, mi frente, nuestro movimiento y nuestra gente”, aseguró Rubén Uñac, quien no tenía previsto ser el candidato del oficialismo.

Tras la inhabilitación de Uñac, Alberto Fernández acusó a la Corte Suprema de "debilitar la democracia"

Rubén Uñac y la importancia de "mantener el apellido en las boletas del oficialismo"

La idea de Rubén Uñac de ser ubicado como reemplazante de su hermano se apoyaba, según las versiones, en la importancia de "mantener el apellido en las boletas del oficialismo". Además, afirmaron que Rubén es “una persona de consulta permanente” para el gobernador.

Por su parte, el legislador tiene mandato en el Senado hasta el 10 de diciembre, y siempre se destacó por su bajo perfil. En cuanto a su próximo desafío, ya cuenta con la experiencia de haber sido vicegobernador de José Luis Gioja entre 2007 y 2011, rol que luego ocupó su hermano Sergio. Sin embargo, los Uñac se distanciaron de Gioja, quien a pesar de pertenecer al mismo partido político, a menudo los critica.

ML / ED